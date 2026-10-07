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07.10.2026 08:00:04

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 77.128 Orders im September

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 77.128 Orders im September

07.10.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 7. Oktober 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat September 77.128 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 2,86 % gegenüber dem Vormonat (-34,51 % ggü. September 2025).
 
  September 2026 August 2026 September 2025
Orders gesamt 77.128 79.400 117.771
Wertpapier–Orders 68.600 78.507 114.592
Future–Kontrakte 63.428 4.410 8.170

Im September lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 181,91 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 3,33 % gegenüber dem Vormonat (+4,28 % ggü. September 2025). Per 30.09.2026 wurden bei der sino AG 313 Depots betreut (+0,97 % ggü. Vormonat).
 

07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299008GFCQY16M45R85
EQS News ID: 2411326

 
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2411326  07.10.2026 CET/CEST

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