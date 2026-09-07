sino Aktie
WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507
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07.09.2026 08:00:04
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 79.400 Orders im August
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EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Düsseldorf, 7. September 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat August 79.400 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 22,37 % gegenüber dem Vormonat (-19,84 % ggü. August 2025).
Im August lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 176,05 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 14,96 % gegenüber dem Vormonat (+12,26 % ggü. August 2025). Per 31.08.2026 wurden bei der sino AG 310 Depots betreut (+0,32% ggü. Vormonat).
07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008GFCQY16M45R85
|EQS News ID:
|2394384
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2394384 07.09.2026 CET/CEST
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