EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 81.354 Orders im Oktober

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sino AG | High End Brokerage: 81.354 Orders im Oktober



06.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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Düsseldorf, 6. November 2026



Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Oktober 81.354 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 5,48 % gegenüber dem Vormonat (-52,84 % ggü. Oktober 2025). Oktober 2026 September 2026 Oktober 2025 Orders gesamt 81.354 77.128 172.494 Wertpapier–Orders 76.790 68.600 171.496 Future–Kontrakte 33.738 63.428 5.268 Im Oktober lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 187,88 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 3,28 % gegenüber dem Vormonat (-4,34 % ggü. Oktober 2025). Per 31.10.2026 wurden bei der sino AG 314 Depots betreut (+0,32 % ggü. Vormonat).



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