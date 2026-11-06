sino Aktie
WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507
|
06.11.2026 08:00:04
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 81.354 Orders im Oktober
|
EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Düsseldorf, 6. November 2026
Im Oktober lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 187,88 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 3,28 % gegenüber dem Vormonat (-4,34 % ggü. Oktober 2025). Per 31.10.2026 wurden bei der sino AG 314 Depots betreut (+0,32 % ggü. Vormonat).
06.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008GFCQY16M45R85
|EQS News ID:
|2429442
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2429442 06.11.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu sino AG
|
06.11.26
|EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 81.354 Orders im Oktober (EQS Group)
|
07.10.26
|EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 77.128 Orders im September (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-News: sino AG | High End Brokerage: sino und Lenz+Partner: Marktdaten direkt im MX-PRO (EQS Group)
|
09.09.26
|sino-Aktie auf Rekordkurs - Bewertungsfantasie dank Pressebericht (dpa-AFX)
|
07.09.26
|EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 79.400 Orders im August (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-News: sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Dienstag auf der Herbstkonferenz (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-DD: sino AG: MMI Leisure & Capital Management GmbH, Verkauf (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-DD: sino AG: MMI Leisure & Capital Management GmbH, sell (EQS Group)
Analysen zu sino AG
Aktien in diesem Artikel
|sino AG
|123,50
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.