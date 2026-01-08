sino Aktie
WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507
|
08.01.2026 08:00:04
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 83.295 Orders im Dezember
|
EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Düsseldorf, 8. Januar 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Dezember 83.295 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 35,21 % gegenüber dem Vormonat (+42,54 % ggü. Dezember 2024).
Im Dezember lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 148,15 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 15,10 % gegenüber dem Vormonat (+9,41 % ggü. Dezember 2024). Per 31.12.2025 wurden bei der sino AG 306 Depots betreut (+0,33 % ggü. Vormonat).
08.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2256338
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2256338 08.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!