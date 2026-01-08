EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 83.295 Orders im Dezember

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Dezember 83.295 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 35,21 % gegenüber dem Vormonat (+42,54 % ggü. Dezember 2024).

Dezember 2025 November 2025 Dezember 2024 Orders gesamt 83.295 128.555 58.438 Wertpapier–Orders 82.069 125.676 54.548 Future–Kontrakte 5.269 9.637 7.379

Im Dezember lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 148,15 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 15,10 % gegenüber dem Vormonat (+9,41 % ggü. Dezember 2024). Per 31.12.2025 wurden bei der sino AG 306 Depots betreut (+0,33 % ggü. Vormonat).



