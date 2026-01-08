sino Aktie

08.01.2026 08:00:04

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 83.295 Orders im Dezember

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 83.295 Orders im Dezember

08.01.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 8. Januar 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Dezember 83.295 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 35,21 % gegenüber dem Vormonat (+42,54 % ggü. Dezember 2024).
 
  Dezember 2025 November 2025 Dezember 2024
Orders gesamt 83.295 128.555 58.438
Wertpapier–Orders 82.069 125.676 54.548
Future–Kontrakte 5.269 9.637 7.379

Im Dezember lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 148,15 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 15,10 % gegenüber dem Vormonat (+9,41 % ggü. Dezember 2024). Per 31.12.2025 wurden bei der sino AG 306 Depots betreut (+0,33 % ggü. Vormonat).

 

08.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2256338

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2256338  08.01.2026 CET/CEST

