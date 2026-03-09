sino Aktie

WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507

09.03.2026 15:45:13

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Konzernabschluss 2024/2025 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 1,46 Euro

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
sino AG | High End Brokerage: Konzernabschluss 2024/2025 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 1,46 Euro

09.03.2026 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Konzernabschluss 2024/2025 entsprechend dem vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss vom 18.11.2025 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 1,46 Euro

Düsseldorf, 09.03.2026

Düsseldorf, 09.03.2026
 
Der Aufsichtsrat der sino AG hat heute den geprüften Jahres- und Konzernjahresabschluss der sino AG zum 30.09.2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Konzernjahresüberschuss beträgt 1.004 TEUR bzw. 0,43 Euro pro Aktie aktualisiert (+13,06 % bzw. +13,16 % ggü. Vorjahr) und entspricht damit dem vom Vorstand am 18.11.2025 aufgestelltem Jahresabschluss (vgl. PM vom 18.11.2025).
 
Der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die voraussichtlich am 4. Mai 2026 stattfindende Hauptversammlung beträgt, auch in Anbetracht der ausgezeichneten Geschäftsentwicklung in den letzten Monaten und der guten Liquiditätsposition der sino AG, 1,46 Euro pro Aktie. Damit soll der zum 30.09.2025 ausgewiesene Bilanzgewinn in voller Höhe an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorsitzender des Vorstands – ihillen@sino.de | 0211 3611–2040

 

09.03.2026 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2288134

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2288134  09.03.2026 CET/CEST

