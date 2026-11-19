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sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag auf dem Deutschen Eigenkapitalforum



19.11.2026 / 15:22 CET/CEST

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Düsseldorf, 19. November 2026



Die sino AG nimmt am Montag, 23. November 2026, am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main teil. CEO Ingo Hillen präsentiert um 10:30 Uhr.



Schwerpunkte sind die Entwicklung der sino, seine Einschätzungen zum Beteiligungsunternehmen Trade Republic, einem der wertvollsten Start-ups Deutschlands, und zu dem neuen Altersvorsorgedepot.



Für Rückfragen und Gespräche steht er vor Ort zur Verfügung.



Die Präsentation wird am Montag ab 09:00 Uhr auf der Homepage der sino zur Verfügung gestellt; ein Videomitschnitt folgt kurzfristig.



Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de | 0211 3611-2040





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