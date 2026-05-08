sino Aktie
WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507
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08.05.2026 16:05:33
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag auf der Frühjahrskonferenz
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EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Düsseldorf, 08. Mai 2026
Die sino AG nimmt an der diesjährigen Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main teil.
CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag, den 11. Mai 2026 um 10:40 Uhr die Entwicklung der sino und insbesondere seine Erwartungen für das Beteiligungsunternehmen Trade Republic - Deutschlands wertvollstem Startup mit zuletzt €12,5 Mrd. Bewertung.
Für Rückfragen und Gespräche steht er ebenfalls zur Verfügung.
Die Präsentation ist unter folgendem Link live zu sehen:
https://equityforum.de/en/page/monday1
Die Präsentation wird im Anschluss auf der Homepage der sino zur Verfügung gestellt.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de |
0211 3611–2040
08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2324336
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2324336 08.05.2026 CET/CEST
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