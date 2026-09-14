sino Aktie
WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507
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14.09.2026 16:00:03
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: sino und Lenz+Partner: Marktdaten direkt im MX-PRO
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EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Düsseldorf, 14. September 2026
Die sino AG und die Lenz+Partner GmbH arbeiten im Bereich professioneller Börsen- und Marktdaten bereits erfolgreich zusammen. Anlässlich der FINANCE26 in Frankfurt rücken beide Unternehmen ihre bewährte Kooperation und die damit verbundenen Vorteile für aktive Trader verstärkt in den Fokus.
Die sino AG mit Sitz in Düsseldorf bietet seit 1998 professionelle Handelstechnologie, Zugang zu nationalen und internationalen Börsen sowie persönlichen Service für Heavy Trader.
Die Lenz+Partner GmbH aus Dortmund ist seit 1990 auf professionelle Börsen- und Marktdatenlösungen spezialisiert und stellt Datenfeeds für Trading- und Analyselösungen bereit.
Die bereitgestellten Marktdaten umfassen unter anderem Aktien, Futures und Indizes. Sie ergänzen die hochgradig individualisierbare MX-PRO-Handelsumgebung um eine leistungsfähige externe Kursversorgung. sino-Kunden können so die individuell ausgewählten Marktdaten von Lenz+Partner direkt im MX-PRO nutzen.
„Die Zusammenarbeit mit Lenz+Partner ergänzt unser Angebot für Heavy Trader optimal. Unsere Kunden können gezielt die Marktdaten auswählen, die sie für ihren Handel benötigen, und diese direkt im MX-PRO nutzen“, erklärt Karsten Müller, Vorstand der sino AG.
„sino und Lenz+Partner passen hervorragend zusammen. Beide Unternehmen richten sich an professionelle Trader und haben höchste Ansprüche an Qualität und Verlässlichkeit. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", sagt Dirk Albrecht, Geschäftsführer der Lenz+Partner GmbH.
Weitere Informationen zur Kooperation sowie attraktive Sonderkonditionen zur FINANCE26 finden Sie unter https://www.sino.de/sino-mx-pro/externe-kursversorgung/.
14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008GFCQY16M45R85
|EQS News ID:
|2398852
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2398852 14.09.2026 CET/CEST
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