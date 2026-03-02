Sirma Group Aktie

Sirma Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A142WT / ISIN: BG1100032140

02.03.2026 15:15:43

EQS-News: Sirma Group Holding AD führt Aktienrückkauf durch

EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Sirma Group Holding AD führt Aktienrückkauf durch

02.03.2026 / 15:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Datum: 2. März 2026


Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 3 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Nr. 594/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates und Art. 2 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sowie gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) MAR und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 und gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre der „Sirma Group Holding“ AD vom 8. April 2025 teilen wir Ihnen hiermit mit, dass die „Sirma Group Holding“ AD am 27. Februar 2026 17.570 eigene Aktien zum Durchschnittspreis von 1,17 EUR je Aktie zum Gesamtpreis von 20.526,90 EUR zurückgekauft hat. Die Aktien entsprechen 0,03 % des Kapitals der Gesellschaft. Die Transaktion wurde an der Bulgarischen Börse – Sofia AD durchgeführt.

 


02.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sirma Group Holding
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Telefon: +35929768310
E-Mail: ir@sirma.com
Internet: https://investors.sirma.com/en
ISIN: BG1100032140
WKN: A142WT
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 2283964

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2283964  02.03.2026 CET/CEST

