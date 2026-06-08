Sirma Group Aktie
WKN DE: A142WT / ISIN: BG1100032140
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08.06.2026 19:23:43
EQS-News: Sirma übernimmt das rumänische IT-Unternehmen DynamiXRM
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EQS-News: Sirma Group Holding
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Am 05.06.2026 hat die Tochtergesellschaft der Sirma Group Holding JSC – Roweb Development SA, Rumänien – den Vertrag über die Übernahme des Unternehmens DynamiXRM SRL, Rumänien, unterzeichnet:
Die Übernahme ermöglicht Sirma/Roweb einen strategischen Einstieg in das Microsoft Dynamics-Ökosystem und schafft eine skalierbare Wachstumsplattform, die wiederkehrende CRM-Dienstleistungen, Zugang zu Unternehmenskunden und erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten mit den bestehenden .NET-Kompetenzen von Roweb verbindet. Der Verwaltungsrat der Sirma Group Holding JSC und der Roweb Development SA erwartet durch die Kombination von Dynamics 365-Lösungen mit der Softwareentwicklungskompetenz von Roweb die Schaffung von Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten bei größeren Unternehmenskunden.
Die Leitung des neuen Geschäftsbereichs wird zunächst von Viorel Costea und Mirel Ionescu von Roweb Development SA gemeinsam mit Catalin Bizadea vom übernommenen Unternehmen übernommen. Die operative Integration und die rechtliche Fusion in Roweb Development SA sollen noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden.
Weitere Informationen zum übernommenen Unternehmen finden Sie unter: https://www.dynamixrm.ro/1033/acasa
08.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Telefon:
|+35929768310
|E-Mail:
|ir@sirma.com
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|ISIN:
|BG1100032140
|WKN:
|A142WT
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2341774
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2341774 08.06.2026 CET/CEST
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