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08.06.2026 19:23:43

EQS-News: Sirma übernimmt das rumänische IT-Unternehmen DynamiXRM

EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Sirma übernimmt das rumänische IT-Unternehmen DynamiXRM

08.06.2026 / 19:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Am 05.06.2026 hat die Tochtergesellschaft der Sirma Group Holding JSC – Roweb Development SA, Rumänien – den Vertrag über die Übernahme des Unternehmens DynamiXRM SRL, Rumänien, unterzeichnet:
  • DynamiXRM SRL wurde 2015 in Bukarest, Rumänien, gegründet und unterhält zudem eine Niederlassung in Constanta, Rumänien, mit 5 Mitarbeitern;
  • Finanzergebnisse 2025: Umsatz: 1.727.030 RON (338.000 Euro); Umsatzwachstum 10 % im Jahresvergleich; EBITDA: 451.470 RON (89.000 Euro); EBITDA-Marge: 26,1 %;
  • Spezialisierung: IT-Dienstleistungen im Bereich Microsoft Dynamics 365 CRM und der maßgeschneiderten Produktreihe GoGet365;
  • Hauptmärkte: Rumänien, Republik Moldau, Belgien, Vereinigtes Königreich.

Die Übernahme ermöglicht Sirma/Roweb einen strategischen Einstieg in das Microsoft Dynamics-Ökosystem und schafft eine skalierbare Wachstumsplattform, die wiederkehrende CRM-Dienstleistungen, Zugang zu Unternehmenskunden und erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten mit den bestehenden .NET-Kompetenzen von Roweb verbindet. Der Verwaltungsrat der Sirma Group Holding JSC und der Roweb Development SA erwartet durch die Kombination von Dynamics 365-Lösungen mit der Softwareentwicklungskompetenz von Roweb die Schaffung von Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten bei größeren Unternehmenskunden.

Die Leitung des neuen Geschäftsbereichs wird zunächst von Viorel Costea und Mirel Ionescu von Roweb Development SA gemeinsam mit Catalin Bizadea vom übernommenen Unternehmen übernommen. Die operative Integration und die rechtliche Fusion in Roweb Development SA sollen noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden.

Weitere Informationen zum übernommenen Unternehmen finden Sie unter: https://www.dynamixrm.ro/1033/acasa
 

08.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sirma Group Holding
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Telefon: +35929768310
E-Mail: ir@sirma.com
Internet: https://investors.sirma.com/en
ISIN: BG1100032140
WKN: A142WT
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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2341774  08.06.2026 CET/CEST

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