EQS-News: Sirma und Schwarz Digits schließen strategische Allianz zur Förderung unternehmensweiter KI in Europa

EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Kooperation

Sirma und Schwarz Digits schließen strategische Allianz zur Förderung unternehmensweiter KI in Europa



24.06.2026 / 08:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ein Stack. Ein Rechtsraum. Zwei europäische Marktführer.

Die Partnerschaft vereint Sirmas agentenbasierte Enterprise-Plattform Sirma.AI mit der in Deutschland betriebenen souveränen Cloud-Infrastruktur STACKIT von Schwarz Digits. Gemeinsam entsteht ein vollständig europäischer KI-Stack, der gezielt auf die Governance-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen moderner Unternehmen ausgerichtet ist.

Die Sirma Group JSC (Sirma), ein europäischer Anbieter von Unternehmenstechnologie, und STACKIT, der Cloud- und Colocation-Anbieter von Schwarz Digits, haben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Diese markiert einen wichtigen Meilenstein für den Einsatz souveräner KI in europäischen Unternehmen.

Die Zusammenarbeit schafft einen umfassenden Rahmen für Vertrieb und Markteinführung – einschließlich Reselling, gemeinsamer Marketinginitiativen und Empfehlungsprogramme. Durch die Bereitstellung der Enterprise-Plattform Sirma.AI über die Cloud-Infrastruktur von STACKIT wird sichergestellt, dass sämtliche KI-Workloads innerhalb des europäischen Rechtsraums verarbeitet werden.

Die Partnerschaft begegnet unmittelbar einer der zentralen Herausforderungen, mit denen europäische Organisationen heute konfrontiert sind: dem produktiven Einsatz von Künstlicher Intelligenz unter Wahrung von Datensouveränität, regulatorischen Anforderungen und vollständiger operativer Kontrolle. Während Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Industrie, Logistik sowie im öffentlichen Sektor ihre KI-Initiativen zunehmend ausbauen, rückt die Frage nach dem Speicherort sensibler Daten und den Zugriffsrechten darauf immer stärker in den Fokus. Datensouveränität ist damit längst nicht mehr nur ein technisches oder regulatorisches Thema, sondern hat sich zu einer strategischen Priorität auf Vorstandsebene und einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor entwickelt.

Durch die Partnerschaft erhalten Unternehmen und Organisationen Zugang zur Enterprise-Plattform von Sirma.AI, die innerhalb der zertifizierten europäischen Cloud-Umgebung von STACKIT betrieben wird. Dadurch wird eine intelligente, agentenbasierte Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse ermöglicht. Die Kombination aus der leistungsfähigen KI-Plattform von Sirma.AI und der souveränen Cloud-Infrastruktur von STACKIT vereint nahtlose Integration mit den hohen Anforderungen europäischer Unternehmen an Datensouveränität, Sicherheit und Compliance – ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Performance. Gemeinsame Entwicklungsinitiativen, abgestimmte Markteinführungsstrategien sowie ein frühzeitiger Zugang zu Plattforminnovationen werden die Markteinführungszeiten für Unternehmenskunden in ganz Europa zusätzlich verkürzen und die Umsetzung innovativer KI-Anwendungen beschleunigen.

„Diese Partnerschaft mit STACKIT ist ein bedeutender Meilenstein für Sirma. Durch die Kombination unserer umfassenden KI-Expertise mit der leistungsfähigen europäischen Cloud-Infrastruktur von STACKIT sind wir hervorragend positioniert, sichere, skalierbare und innovative Lösungen anzubieten, die die zentralen Herausforderungen unserer Kunden gezielt adressieren“, sagte Tsvetan Alexiev, Chief Executive Officer der Sirma Group.

Mit über 34 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Unternehmenstechnologie, Hunderten von Kunden in mehr als 20 Ländern sowie einer doppelten Börsennotierung in Frankfurt und Sofia [SIRM] verfügt Sirma über die notwendige Stabilität und Expertise für langfristige Enterprise-KI-Projekte.

STACKIT betreibt seine Rechenzentren ausschließlich in Deutschland und Österreich und bietet damit die für den Einsatz von Enterprise-KI erforderliche Infrastrukturstabilität, garantierte Datenhaltung innerhalb Europas sowie ein Höchstmaß an Datensouveränität. Als Teil von Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, vereint STACKIT die Verlässlichkeit und Stärke einer etablierten europäischen Unternehmensgruppe mit einer Cloud-Plattform, die auf Open-Source-Technologien basiert und für eine zukunftssichere digitale Infrastruktur konzipiert wurde.

„Die Aufnahme von Sirma als strategischen Partner stärkt unser Ökosystem um einen bewährten Technologieführer. Gemeinsam treiben wir Innovation voran, steigern den Kundennutzen und beschleunigen die digitale Transformation branchenübergreifend mit vertrauenswürdigen, souveränen Cloud-Lösungen“, erklärte Robin Hermann, MD, Product Engineering bei STACKIT, Schwarz Digits Cloud.

Gemeinsam geben Sirma und STACKIT eine überzeugende Antwort auf eine zentrale Frage vieler europäischer Unternehmen: Wie lassen sich leistungsfähige KI-Lösungen implementieren, die zugleich den höchsten Anforderungen an Souveränität und regulatorische Konformität gerecht werden?

Mit dieser Allianz bekräftigen beide Unternehmen ihr gemeinsames Engagement, Technologien bereitzustellen, die resilient, compliant und langfristig tragfähig sind.

###

Über Sirma

Die 1992 gegründete Sirma Group JSC [SIRM] ist ein europäischer Technologiekonzern, der auf Unternehmenssoftwarelösungen spezialisiert ist. Das Unternehmen legt einen besonderen Fokus auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz als Treiber der digitalen Transformation.

Sirma verfügt über umfangreiche Branchenexpertise in Bereichen wie Banking, Versicherungen, Gesundheitswesen, Transport, Logistik, Einzelhandel sowie im öffentlichen Sektor. Durch die Kombination aus branchenspezifischem Know-how, proprietären Plattformen und fortschrittlicher KI – gebündelt in der Sirma.AI Enterprise-Plattform – unterstützt das Unternehmen Organisationen bei der Transformation ihrer Daten-, Prozess- und Geschäftsmodelle.

Mit Hauptsitz in Sofia und Börsennotierungen in Frankfurt und Bulgarien [SIRM] ist Sirma international tätig, mit Standorten u. a. in den USA, Großbritannien, Deutschland, Rumänien, Brasilien und den VAE.

Über STACKIT

STACKIT ist der Cloud- und Colocation-Anbieter von Schwarz Digits, der IT- und Digitaleinheit der Schwarz Gruppe – einem der größten Handelskonzerne Europas.

Seit der Gründung im Jahr 2018 bietet STACKIT sichere, souveräne und zukunftsfähige Cloud-Lösungen, die den höchsten Anforderungen an Datenschutz , Compliance und operative Unabhängigkeit gerecht werden.

Mit ausschließlich in Deutschland und Österreich betriebenen Rechenzentren ermöglicht STACKIT Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Daten bei gleichzeitig hoher Skalierbarkeit mithilfe von Open-Source-basierten Technologien. Gemeinsam mit einem wachsenden Partnernetzwerk unterstützt STACKIT Unternehmen und öffentliche Institutionen beim Aufbau sicherer und resilienter digitaler Infrastrukturen in Europa.

***

Medienkontakt:

Svetlana Kanazireva

PR-Direktorin - svetlana.kanazireva@sirma.com