Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
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13.05.2026 07:30:27
EQS-News: SIXT mit starkem Jahresauftakt: Umsatz steigt auf 929 Mio. Euro – Ergebnis übertrifft Vorjahr deutlich
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EQS-News: Sixt SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
SIXT mit starkem Jahresauftakt: Umsatz steigt auf 929 Mio. Euro - Ergebnis übertrifft Vorjahr deutlich
Q1 2026: Umsatz währungsbereinigt +12,6 %, Ergebnis vor Steuern +19,7 Mio. Euro – Prognose für 2026 bestätigt
Pullach, 13. Mai 2026. SIXT setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort und erreicht im saisonal schwächsten Quartal eine deutliche Ergebnisverbesserung. Der Konzernumsatz im ersten Quartal steigt auf 928,9 Mio. Euro – ein Plus von währungsbereinigt 12,6 %. Das Ergebnis vor Steuern verbessert sich um 19,7 Mio. Euro auf +2,1 Mio. Euro. Damit liefert SIXT das 19. Rekordquartal in Folge und bestätigt die Jahresprognose von 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro Umsatz bei einer EBT-Rendite im Bereich von 10 %.
Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE: „Wir wachsen weiter profitabel, weil unsere Strategie klar und konsequent ist: knappe, nachfrageorientierte Flotte, anhaltend starke Investitionen in Premium-Fahrzeuge, Marke, Netzwerk und vor allem in Technologie. Ein starkes Kundenwachstum hebt den Umsatz auf ein erneutes Rekordniveau von 929 Mio. Euro für ein erstes Quartal. Dieses Wachstum zeigt sich auch im Ergebnis: +19,7 Mio. Euro beim EBT. Mein Dank gilt unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen – und vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren täglicher Einsatz diese Performance ermöglicht.“
Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „Das Fundament, auf dem wir unsere Strategie des profitablen Wachstums umsetzen, ist robust: 2,2 Mrd. Euro Eigenkapital und eine Eigenkapitalquote von rund 30 %. Diese Stabilität gibt uns Handlungsfähigkeit – auch wenn die Märkte unruhig sind. Wir bestätigen unsere Jahresprognose – trotz erneut gestiegener geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheit.”
Prognose für das Geschäftsjahr 2026:
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: SIXT_Pressemitteilung Q1 2026
13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sixt SE
|Zugspitzstraße 1
|82049 Pullach i. Isartal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 74444-5104
|Fax:
|+49 (0)89 74444-85104
|E-Mail:
|investorrelations@sixt.com
|Internet:
|http://ir.sixt.eu
|ISIN:
|DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A351WB9 Sixt-Anleihe 2023/2027, DE000A3827R4 Sixt-Anleihe 2024/2029, DE000A4DFCK8 Sixt-Anleihe 2025/2030
|WKN:
|723132
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2326182
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2326182 13.05.2026 CET/CEST
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