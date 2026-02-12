EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG: Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SM Wirtschaftsberatungs AG: Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)



12.02.2026 / 12:01 CET/CEST

Corporate News

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

ISIN: DE000A1RFMZ1 / WKN: A1RFMZ

Sindelfingen, den 12. Februar 2026

Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

Ergebnis nach Steuern ca. – 0,32 Mio. € (Vorjahr: + 2,04 Mio. €)

Ergebnisveränderung insbesondere durch fehlende Projektrealisierungen (Vorjahr: ca. + 2,55 Mio. € aus Immobilien- und Beteiligungsveräußerungen)

Annualisierte Kaltmieten (SMW und SMC) von ca. 0,50 Mio. € auf ca. 0,84 Mio. € gestiegen (+ ca. 68 %)

Bilanzsumme ca. 22,29 Mio. € (+ ca. 25 % zum Vorjahr)

Dividendenvorschlag unverändert 0,26 € je Aktie

Der Vorstand der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „SMW“) gibt die testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Ergebnis

Die SMW weist für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis nach Steuern von ca. – 0,32 Mio. € aus (Vorjahr: + 2,04 Mio. €). Im Ergebnis ist die Ergebnisabführung der Tochtergesellschaft SM Capital AG (nachfolgend „SMC“) enthalten.

Die Ergebnisveränderung gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsjahr 2025 keine wesentlichen Projekte realisiert wurden. Im Vorjahr hatten noch ca. + 1,58 Mio. € aus Immobilienveräußerungen über die Ergebnisabführung der SMC sowie ca. + 0,97 Mio. € aus dem Teilabgang einer einzelnen Beteiligung aus dem Portfolio der SMW zum Ergebnis beigetragen. Darüber hinaus wurde das Ergebnis durch nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf Immobilienbestände von ca. 0,19 Mio. € (SMW/SMC) sowie auf Beteiligungswerte von ca. 0,14 Mio. € belastet. Zudem entstanden einmalige Aufwendungen aus dem Vergleichsabschluss im Spruchverfahren vor dem Landgericht Stuttgart von ca. 0,1 Mio. €.

Die Abschreibungen auf Immobilien resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Liegenschaftszinssätzen sowie aus erhöhten Erhaltungsaufwendungen, die bei einzelnen Objekten zu niedrigeren beizulegenden Werten geführt haben. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen, die die Liquiditätslage der Gesellschaft nicht beeinträchtigen.

Auf die Realisierung von stillen Reserven im Beteiligungsbereich wurde zum Ende des Geschäftsjahres 2025 bewusst verzichtet.

Operative Entwicklung und Investitionen

Bereinigt um die vorgenannten Sondereffekte hat sich die operative Geschäftstätigkeit der SMW im Geschäftsjahr 2025 positiv entwickelt.

Die annualisierten Kaltmieten der SMW und der SMC stiegen vom 1. Januar 2025 bis zum 1. Januar 2026 von ca. 0,50 Mio. € um ca. 68 % auf ca. 0,84 Mio. €.

Im Geschäftsjahr 2025 wurden zwei Bauvorhaben erworben, die mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von ca. 14 Mio. € abverkauft werden sollen. Darüber hinaus wurde eine vollvermietete Bestandsgewerbeimmobilie angekauft, die über eine solide Refinanzierung verfügt. Durch diese Investitionen hat die SMW ihren Immobilienbestand und ihre Bilanzsumme deutlich ausgebaut.

SMW (Einzelgesellschaft) GJ 2025 (testiert) GJ 2024 (testiert) Ergebnis nach Steuern ca. – 0,32 Mio. € + 2,04 Mio. € Umsatzerlöse ca. 0,65 Mio. € 0,33 Mio. € Gewinnabführung SMC ca. 0,28 Mio. € 1,89 Mio. € Eigenkapitalquote ca. 63,5 % 88,3 % Bilanzsumme ca. 22,29 Mio. € ca. 17,84 Mio. €

Dividende

Der Vorstand beabsichtigt, dem Aufsichtsrat in der feststellenden Aufsichtsratssitzung voraussichtlich am 9. März 2026 zu empfehlen, der Hauptversammlung eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,26 € je Aktie zur Beschlussfassung vorzuschlagen.

Ausblick und weitere Informationen

Die Eigenkapitalquote ist im Geschäftsjahr 2025 investitionsbedingt sowie aufgrund einer Kapitalherabsetzung von ca. 88,3 % auf ca. 63,5 % zurückgegangen. Der Rückgang spiegelt die im Berichtsjahr getätigten Immobilienankäufe und deren Fremdfinanzierung wider. Die SMW verfügt damit weiterhin über eine solide Eigenkapitalausstattung und eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalquote. Der Vorstand geht davon aus, dass die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr 2026 von den getätigten Investitionen in Bauprojekte und der positiven Mietentwicklung profitieren und wieder an das Niveau früherer Projektrealisierungen anknüpfen wird.

