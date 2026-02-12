SM Wirtschaftsberatungs Aktie
WKN DE: A1RFMZ / ISIN: DE000A1RFMZ1
|
12.02.2026 12:01:43
EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG: Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)
|
EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Corporate News
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Sindelfingen, den 12. Februar 2026
Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)
Der Vorstand der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „SMW“) gibt die testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.
Ergebnis
Die SMW weist für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis nach Steuern von ca. – 0,32 Mio. € aus (Vorjahr: + 2,04 Mio. €). Im Ergebnis ist die Ergebnisabführung der Tochtergesellschaft SM Capital AG (nachfolgend „SMC“) enthalten.
Die Ergebnisveränderung gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsjahr 2025 keine wesentlichen Projekte realisiert wurden. Im Vorjahr hatten noch ca. + 1,58 Mio. € aus Immobilienveräußerungen über die Ergebnisabführung der SMC sowie ca. + 0,97 Mio. € aus dem Teilabgang einer einzelnen Beteiligung aus dem Portfolio der SMW zum Ergebnis beigetragen. Darüber hinaus wurde das Ergebnis durch nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf Immobilienbestände von ca. 0,19 Mio. € (SMW/SMC) sowie auf Beteiligungswerte von ca. 0,14 Mio. € belastet. Zudem entstanden einmalige Aufwendungen aus dem Vergleichsabschluss im Spruchverfahren vor dem Landgericht Stuttgart von ca. 0,1 Mio. €.
Die Abschreibungen auf Immobilien resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Liegenschaftszinssätzen sowie aus erhöhten Erhaltungsaufwendungen, die bei einzelnen Objekten zu niedrigeren beizulegenden Werten geführt haben. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen, die die Liquiditätslage der Gesellschaft nicht beeinträchtigen.
Auf die Realisierung von stillen Reserven im Beteiligungsbereich wurde zum Ende des Geschäftsjahres 2025 bewusst verzichtet.
Operative Entwicklung und Investitionen
Bereinigt um die vorgenannten Sondereffekte hat sich die operative Geschäftstätigkeit der SMW im Geschäftsjahr 2025 positiv entwickelt.
Die annualisierten Kaltmieten der SMW und der SMC stiegen vom 1. Januar 2025 bis zum 1. Januar 2026 von ca. 0,50 Mio. € um ca. 68 % auf ca. 0,84 Mio. €.
Im Geschäftsjahr 2025 wurden zwei Bauvorhaben erworben, die mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von ca. 14 Mio. € abverkauft werden sollen. Darüber hinaus wurde eine vollvermietete Bestandsgewerbeimmobilie angekauft, die über eine solide Refinanzierung verfügt. Durch diese Investitionen hat die SMW ihren Immobilienbestand und ihre Bilanzsumme deutlich ausgebaut.
Dividende
Der Vorstand beabsichtigt, dem Aufsichtsrat in der feststellenden Aufsichtsratssitzung voraussichtlich am 9. März 2026 zu empfehlen, der Hauptversammlung eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,26 € je Aktie zur Beschlussfassung vorzuschlagen.
Ausblick und weitere Informationen
Die Eigenkapitalquote ist im Geschäftsjahr 2025 investitionsbedingt sowie aufgrund einer Kapitalherabsetzung von ca. 88,3 % auf ca. 63,5 % zurückgegangen. Der Rückgang spiegelt die im Berichtsjahr getätigten Immobilienankäufe und deren Fremdfinanzierung wider. Die SMW verfügt damit weiterhin über eine solide Eigenkapitalausstattung und eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalquote. Der Vorstand geht davon aus, dass die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr 2026 von den getätigten Investitionen in Bauprojekte und der positiven Mietentwicklung profitieren und wieder an das Niveau früherer Projektrealisierungen anknüpfen wird.
Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Martin Schmitt, Vorstand
Impressum:
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Informationen über die SM Wirtschaftsberatungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.
Disclaimer:
Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.
12.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SM Wirtschaftsberatungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)70 31 - 46909-60
|E-Mail:
|info@smw-ag.de
|Internet:
|www.smw-ag.de
|ISIN:
|DE000A1RFMZ1
|WKN:
|A1RFMZ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2275586
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2275586 12.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SM Wirtschaftsberatungs AG
|
12.02.26
|EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG: Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert) (EQS Group)
|
23.12.25
|EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, Kauf (EQS Group)
|
23.12.25
|EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, buy (EQS Group)
|
31.10.25
|EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, buy (EQS Group)
|
31.10.25
|EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG, Kauf (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 (HGB, nicht testiert) (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG erwirbt Baugrundstück in Bietigheim-Bissingen – Wohnbauprojekt vorgesehen (EQS Group)