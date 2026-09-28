SMAG Mobile Antenna Masts Aktie
WKN DE: A42FR1 / ISIN: DE000A42FR12
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28.09.2026 15:11:43
EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts AG gewinnt Auftrag von europäischem Tier-1-Kunden
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EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
SMAG Mobile Antenna Masts AG gewinnt Auftrag von europäischem Tier-1-Kunden
Salzgitter (Deutschland), 28. September 2026 – SMAG Mobile Antenna Masts AG ("SMAG"; ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1), ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, hat einen Festauftrag mit einem vereinbarten Nettoumsatzvolumen von rund 6 Millionen Euro im Servicesegment erhalten. Gegenstand des Auftrags ist die Ertüchtigung von unseren Systemen für einen erweiterten Einsatz eines europäischen Tier-1-Kunden, der diese vorwiegend für missionskritische Verteidigungsanwendungen in Europa nutzt. Der gewonnene Auftrag erhöht die Visibilität der erwarteten Gesamtleistung sowie des Auftragsabwicklungsprofils von SMAG.
Der Vertrag unterstreicht erneut die Fähigkeit von SMAG, die Sales-Pipeline schrittweise in Festaufträge zu überführen. Der gesamte Auftragsbestand belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 1,4 Mrd. EUR. Darüber hinaus führt SMAG fortgeschrittene Gespräche über weitere Vertragsabschlüsse und wird hierüber zu gegebener Zeit informieren.
Ulrich Feindt, Vorstandsvorsitzender der SMAG Mobile Antenna Masts AG: „Dieser Auftrag verdeutlicht das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeit im Servicebereich, Systeme über smarte Upgrades für neue Herausforderungen zu ertüchtigen und unterstreicht auch in diesem Segment das enorme Wachstumspotential der kommenden Jahre.“
Aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen können keine weiteren Informationen zum Kunden bekannt gegeben werden.
28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMAG Mobile Antenna Masts AG
|Windmühlenbergstraße 20-22
|38259 Salzgitter
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@smag.de
|Internet:
|https://www.smag.de/
|ISIN:
|DE000A42FR12
|WKN:
|A42FR1
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|LEI Code:
|391200Z3U78MGO36H028
|EQS News ID:
|2406414
|Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2406414 28.09.2026 CET/CEST
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