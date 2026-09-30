EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts sichert sich einen Auftrag im Wert von 70 Millionen Euro für einsatzkritische mobile Kommunikationsinfrastruktur

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SMAG Mobile Antenna Masts sichert sich einen Auftrag im Wert von 70 Millionen Euro für einsatzkritische mobile Kommunikationsinfrastruktur



30.09.2026 / 17:41 CET/CEST

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SMAG Mobile Antenna Masts sichert sich einen Auftrag im Wert von 70 Millionen Euro für einsatzkritische mobile Kommunikationsinfrastruktur

Salzgitter (Deutschland), 30. September 2026 – SMAG Mobile Antenna Masts AG ("SMAG"; ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1), ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, hat einen Vertrag mit einem europäischen Prime-Kunden aus der Verteidigungsbranche unterzeichnet, der ein vereinbartes Nettoumsatzvolumen von rund 70 Millionen Euro umfasst.

Die Unterzeichnung dieses Vertrags markiert die erfolgreiche Umwandlung eines Rahmenauftrags in einen Festauftrag und erhöht den Festauftragsbestand von SMAG erheblich. Bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 war der Festauftragsbestand von SMAG um 30 % auf 182 Mio. EUR (Stand: 30. Juni 2026) gestiegen. Das nun vereinbarte zusätzliche Auftragsvolumen von 70 Mio. EUR treibt diese positive Entwicklung weiter voran und sorgt für zusätzliche Planungssicherheit hinsichtlich des künftigen Wachstums.

Bei diesem Vertrag handelt es sich bereits um den zweiten Großauftrag, der 2026 mit dem gleichen Kunden unterzeichnet wurde; der vereinbarte Zeitraum für die Umsatzrealisierung erstreckt sich von 2028 bis 2035. Die Mastkomponenten von SMAG werden in zwei Schritten in das Gesamtsystem integriert, das für den Einsatz in einer einsatzkritischen mobilen Kommunikationsinfrastruktur vorgesehen ist.

Ulrich Feindt, Vorstandsvorsitzender der SMAG Mobile Antenna Masts AG: „Wir sind außerordentlich stolz auf den Abschluss dieses Großauftrags mit einem unserer wichtigsten Kunden, mit dem uns eine mehr als 20-jährige Geschäftsbeziehung verbindet. Dies ist ein weiterer Meilenstein, um die vor uns liegenden, erheblichen Wachstumschancen konsequent zum Wohle unserer Aktionäre zu nutzen.“

Aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen können keine weiteren Informationen zum Kunden bekannt gegeben werden.



ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.



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