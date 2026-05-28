EQS-News: SMT Scharf AG treibt ihre Strategie im Bereich Elektromobilität erfolgreich voran 

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SMT Scharf AG treibt ihre Strategie im Bereich Elektromobilität erfolgreich voran



28.05.2026 / 10:10 CET/CEST

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SMT Scharf AG treibt ihre Strategie im Bereich Elektromobilität erfolgreich voran

Verbindlicher Kooperationsvertrag mit CCTEG (Taiyuan) Times Power Technology Co., Ltd. zur gemeinsamen Entwicklung von Light Electric Vehicles (LEVs) abgeschlossen

Fokus auf untertägigem Kohle- und Nicht-Kohlebergbau sowie Tunnellogistik in globalen Märkten

Abschluss von Entwicklung und Prototypenbau bis Ende 2026 geplant

Hamm, 28. Mai 2026 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer strategischen Transformation vollzogen. Nach der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding im Februar 2026 mit der China Shanxi Tiandi Coal Mining Machinery Equipment Co., Ltd. hat SMT Scharf nun einen rechtlich bindenden Kooperationsvertrag mit deren Tochtergesellschaft CCTEG (Taiyuan) Times Power Technology Co., Ltd. abgeschlossen. Beide Parteien verpflichten sich zur gemeinsamen Entwicklung von LEVs für globale Märkte auf Basis explosionsgeschützter, lithiumbetriebener Elektro-Kommandofahrzeuge. Diese werden von Times Power bereitgestellt und sind bereits seit vielen Jahren erfolgreich in zahlreichen chinesischen Kohlebergwerken unter Tage im Einsatz. Entwicklung und Prototypenbau werden voraussichtlich mehrere Monate dauern und sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Die Entwicklungs- und Fertigungsaktivitäten werden überwiegend in China durchgeführt, wobei Xinsha eine zentrale Rolle dabei einnimmt, das umfassende industrielle Know-how sowie die Vorteile der chinesischen Lithiumbatterietechnologie optimal zu nutzen. Vertrieb, Markterschließung und Zertifizierungsaktivitäten werden durch die globalen Tochtergesellschaften der SMT Scharf Gruppe vorangetrieben. Die Produkte sollen sowohl im untertägigen Kohle- und Nicht-Kohlebergbau als auch auf Tunnelbaustellen eingesetzt werden können und damit der wachsenden Nachfrage nach emissionsarmen und energieeffizienten Transportlösungen gerecht werden. Die erforderlichen Zertifizierungen für die verschiedenen Märkte, darunter China, Europa und weitere Bergbaumärkte, werden durch SMT Scharf eingeholt.

Longjiao Wang, Vorstandsvorsitzender (CEO) der SMT Scharf AG, erklärt: „Die Kooperation mit Times Power bildet ein starkes Fundament für unsere strategische Transformation hin zu emissionsarmen und energieeffizienten Transportlösungen. Die Herausforderungen bei der globalen Energieversorgung infolge der jüngsten geopolitischen Spannungen haben das Interesse und die Nachfrage von Bergbaukunden nach LEVs weiter erhöht. Daraus ergeben sich attraktive Möglichkeiten, unser Produktportfolio zu diversifizieren und unser Angebot an intelligenten Transportlösungen noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden auszurichten. Die Zusammenarbeit verbindet die Expertise des SMT Scharf Konzerns in Entwicklung, Qualitätsmanagement, Untertagebergbau und Tunnelbau mit den effizienten Fertigungskapazitäten sowie dem umfassenden Know-how des chinesischen Teams im Bereich Lithiumbatterietechnologie.“

Unternehmensprofil

Der SMT Scharf Konzern entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold , Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wird die Entwicklung und Herstellung elektrobetriebener Transportlösungen vorangetrieben. Insgesamt verfügt der SMT Scharf Konzern über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zum SMT Scharf Konzern finden Sie online unter www.smtscharf.com.

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