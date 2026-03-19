EQS-News: SMT Scharf AG treibt Strategie 2026 zur Expansion von Vertriebsregionen und Produktportfolio weiter voran

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SMT Scharf AG treibt Strategie 2026 zur Expansion von Vertriebsregionen und Produktportfolio weiter voran



19.03.2026 / 15:00 CET/CEST

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SMT Scharf AG treibt Strategie 2026 zur Expansion von Vertriebsregionen und Produktportfolio weiter voran

Ausbau der Vertriebsregionen durch exklusive Partnerschaft mit CFH Group in Kasachstan

Zudem Erweiterung des Produktportfolios durch exklusive Vertriebskooperation für Produkte der CFH Group in Südafrika

Fortsetzung der Strategie 2026, um das Unternehmen mit hochwertigen Transportlösungen für die wachsende Nachfrage im Untertagebergbau zu positionieren

Hamm, 19. März 2026 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, treibt ihre Strategie 2026 voran, um die weltweiten Geschäftsaktivitäten im Untertagebau und im Tunnelbau neu auszurichten. Vor diesem Hintergrund liegt der strategische Fokus auf der Optimierung der Effizienz in den globalen Lieferketten und der Integration der Konzernstandorte. Daneben steht die Diversifizierung des Produktportfolios als Teil der Gesamtstrategie im Bereich der Elektromobilität und intelligenter Transportlösungen im Vordergrund, um der weltweit steigenden Nachfrage nach emissionsarmen Lösungen gerecht zu werden.

Neben der Produktdiversifizierung durch die Entwicklung von leichten Elektrofahrzeugen (LEVs) und batteriebetriebenen Einschienenhängebahnen sowie den strukturellen Veränderungen innerhalb der Gruppe, um das Unternehmen effizienter zu gestalten und Synergien besser zu nutzen, hat SMT Scharf im Rahmen der Strategie 2026 weitere Maßnahmen umgesetzt. So hat SMT Scharf mit der CFH Group eine Exklusivvereinbarung für die Märkte in Südafrika und Kasachstan geschlossen. Die CFH Group ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lufttechnik und Umweltlösungen für den Berg- und den Tunnelbau. Im Rahmen der Vereinbarung wird die CFT Kazakhstan T.O.O. aus der CFH Group als exklusiver Händler für alle Produkte der SMT Scharf Gruppe in Kasachstan fungieren. Außerdem wird SMT Scharf über die Tochtergesellschaft SMT Scharf Africa (Pty.) Ltd. als exklusiver Händler für alle Produkte der CFH Group in Südafrika tätig sein.

Die Vereinbarung schafft die Voraussetzungen für den Aufbau und die Stärkung der lokalen Präsenz, indem sie die Integration konzernweit verfügbarer Produkte sowie die Realisierung von Synergien innerhalb des Konzerns unterstützt. Die bestehenden Schlüsselmärkte wie China und Polen werden für SMT Scharf auch künftig eine zentrale Rolle spielen. Das Unternehmen prüft weiterhin Möglichkeiten für eine Expansion in zusätzliche Märkte.

„Mit der Strategie 2026 wollen wir SMT Scharf in die Lage versetzen, künftig den Bedarf an emissionsarmen, hochwertigen Transportlösungen im Untertagebau und in der Tunnel-Logistik besser zu bedienen. Um dies zu erreichen, werden wir unser Produktportfolio gezielt weiterentwickeln, insbesondere im Hinblick auf die Kundennachfrage im Bereich der Elektromobilität, und Synergien innerhalb der Gruppe nutzen. Unsere Zusammenarbeit mit zwei chinesischen Zulieferern im Bereich der LEVs stärkt die strategische Entwicklung unseres Portfolios. Die nun mit der CFH Group vereinbarte exklusive Kooperation für den kasachischen und südafrikanischen Markt stellt einen wichtigen Schritt dar, um unsere Expansion in relevante Bergbaumärkte weltweit voranzutreiben“, erklärt Longjiao Wang, CEO der SMT Scharf AG.

Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold , Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wird die Entwicklung und Herstellung elektrobetriebener Transportlösungen vorangetrieben. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.

Kontakt

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