EQS-News: SNP: Neues Leitungssystem nach Eintragung ins Handelsregister wirksam

Corporate News SNP: Neues Leitungssystem nach Eintragung ins Handelsregister wirksam Heidelberg, 30. Oktober, 2023 – Das auf der außerordentlichen Hauptversammlung der SNP Schneider-Neureither & Partner SE, einem weltweit führenden Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld, beschlossene dualistische Leitungssystem ist mit der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister wirksam geworden. Damit ist der von der Hauptversammlung neu gewählte dreiköpfige Aufsichtsrat nun offiziell im Amt. Der Aufsichtsrat setzt sich aus Dr. Karl Benedikt Biesinger (Vorsitzender), Prof. Dr. Thorsten Grenz (stellvertretender Vorsitzender) und Peter Maier zusammen. Zu Mitgliedern des Vorstands wurden die beiden bisherigen Geschäftsführenden Direktoren Dr. Jens Amail als Chief Executive Officer (CEO) und Andreas Röderer als Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Die Laufzeit der Vorstandsverträge beträgt 5 Jahre. Der bisherige dritte Geschäftsführende Direktor Gregor Stöckler scheidet aus persönlichen Gründen im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen aus. Dr. Karl Benedikt Biesinger, Vorsitzender des Aufsichtsrats von SNP, kommentiert: „Mit der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister sind nun alle formalen Schritte zur Einführung des dualistischen Leitungssystems vollzogen. Nun gilt es, das System mit Leben zu füllen und die sehr gute operative Entwicklung unseres Unternehmens der letzten Monate fortzuführen. Ausdrücklich danken möchte ich Gregor Stöckler, der mit großem Engagement über die vergangenen Jahre wichtige Impulse für die Transformation von SNP und zur Stärkung des Produktportfolios gegeben hat.“

