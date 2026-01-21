SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie
WKN: 720370 / ISIN: DE0007203705
21.01.2026 22:11:43
EQS-News: SNP setzt Wachstumskurs in 2025 fort und erzielt drittes Rekordjahr in Folge
EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis
Corporate News
Heidelberg, 21. Januar 2026 – Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, verzeichnete nach vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 ein deutliches Wachstum. Der Auftragseingang stieg um 11 % auf rund 345 Mio. €, und der Umsatz legte um 16 % auf rund 296 Mio. € (2024: 254,8 Mio. €) zu, womit die im Oktober 2025 nach oben angehobene Prognose von 280 bis 295 Mio. € übertroffen wurde. Auch das EBIT verbesserte sich deutlich um 64 % auf rund 47 Mio. € im Geschäftsjahr 2025 (2024: 28,6 Mio. €) und lag damit über der angehobenen Prognose von 34 bis 46 Mio. €. Entsprechend erhöhte sich die EBIT-Marge auf rund 16 % (2024: 11,2 %).
Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: „Wir haben ein weiteres Jahr starken Wachstums erfolgreich abgeschlossen und damit unser drittes Rekordjahr in Folge erreicht. Die Ergebnisse unterstreichen nicht nur die zunehmende Relevanz unseres Portfolios und die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells, sondern auch das Vertrauen, das Kunden und Partner weltweit in unsere Kyano-Plattform und unsere Dienstleistungen setzen. Mein besonderer Dank geht an die Teams weltweit – ihr Engagement und ihr gemeinsamer Fokus darauf, unseren Kunden echten Mehrwert zu liefern, waren maßgeblich für diesen Erfolg. Wir investieren weiter konsequent in unsere Softwareplattform, insbesondere in KI-Funktionen, für eine schnellere Realisierung von Innovationspotentialen bei Kunden, verbesserte Benutzererfahrung, und um die Integration von Partnerlösungen zu stärken. Das alles lässt uns sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken, und wir freuen uns darauf, auch 2026 und darüber hinaus nachhaltig Mehrwert zu schaffen.“
Die Angaben dieser Meldung basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht.
Über SNP
Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der Dax 40 und über 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeitende an 36 Standorten in 23 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen vorläufigen Umsatz von rund 296 Mio. Euro.
Weitere Informationen unter www.snpgroup.com
Ansprechpartner SNP
21.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|Speyerer Str. 4
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172
|Fax:
|+49 6221 6425 20
|E-Mail:
|investor.relations@snpgroup.com
|Internet:
|www.snpgroup.com
|ISIN:
|DE0007203705
|WKN:
|720370
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2264022
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2264022 21.01.2026 CET/CEST
