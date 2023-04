EQS-News: Solutiance AG: Q1 2023 bricht erneut Rekord im Auftragseingang

EQS-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Quartals-/Zwischenmitteilung

Auftragseingang Q1 2023 1.530 TEUR + 104% zu Q1 2022

Auftragsbestand 2023 3.725 TEUR + 88% zu Q1 2022

Sechstes Quartal in Folge stabiles Wachstum im Auftragseingang Die Solutiance AG (ISIN DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat das erste Quartal 2023 erneut mit einem Rekordergebnis im Auftragseingang abgeschlossen. Mit 1.530 TEUR wurde das Vorjahresergebnis (750 TEUR) um 104% übertroffen. In der Kombination aus bereits gebuchtem Umsatz plus Auftragsbestand für 2023 liegt das Unternehmen mit 3.720 TEUR bereits um 88% über dem gleichen Wert am Ende des ersten Quartals 2022 (1.979 TEUR). Der Umstand, dass wir in einem ersten Quartal einen neuen Rekord im Auftragseingang verzeichnen können, hat uns besonders gefreut. Der hohe Anteil an Folgeaufträgen auch bei Neukunden zeigt, dass unser 3D-Wachstum, also die Kombination aus Anzahl Kunden, Anzahl Gebäude pro Kunde und Anzahl Services pro Gebäude, greift. Zudem bekommen wir vermehrt Anfragen und Aufträge auf Empfehlungen bestehender Kunden. Das ist aus Vertriebssicht sehr erfreulich, so Uwe Brodtmann, Vorstand und CRO der Solutiance AG. Bei Auftragseingang und Auftragsbestand liegt das Unternehmen gegenwärtig über der eigenen Planung. Dazu Jonas Enderlein, Vorstand und CEO der Solutiance AG: Damit haben wir nicht nur wieder einen neuen Rekordwert, sondern nun auch das sechste Quartal in Folge stabile und erfreuliche Wachstumsraten erreicht. Unsere strukturierten Geschäftsprozesse und der hohe Automatisierungsgrad unserer Wertschöpfungskette zahlen sich jetzt aus. So sind wir auch auf den weiteren Wachstumspfad bestens vorbereitet.

