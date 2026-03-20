DATA MODUL Aktie
WKN: 549890 / ISIN: DE0005498901
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20.03.2026 07:45:03
EQS-News: Sondereffekte belasteten das Ergebnis in einem herausfordernden Geschäftsjahr 2025
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EQS-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
DATA MODUL - Sondereffekte belasteten das Ergebnis in einem herausfordernden Geschäftsjahr 2025
München, 20. März 2026 – DATA MODUL schloss das Geschäftsjahr 2025 in einem herausfordernden Marktumfeld mit einer rückläufigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung ab. Im vierten Quartal erzielte die DATA MODUL einen Umsatz von 52,7 Mio. Euro (i.Vj. 53,9 Mio. Euro) und liegt damit 2,2% unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Der Konzernumsatz ging somit für das Gesamtjahr 2025 um 5,9% zurück und lag bei 212,9 Mio. Euro (i.Vj. 226,2 Mio. Euro). Die Exportquote stieg auf 54,9% (i.Vj.52,7%) und verdeutlicht damit erneut die zunehmende internationale Ausrichtung des Konzerns. Das EBIT des Konzerns lag im vierten Quartal bei -0,5 Mio. Euro (i.Vj. 1,6 Mio. Euro) und bei einem Gesamtwert für das Geschäftsjahr von -4,9 Mio. Euro (i.Vj. 9,3 Mio. Euro), welcher durch einmalige Sondereffekte in Höhe von 8,6 Mio. Euro belastet war. Der gestiegene Auftragseingang für das vierte Quartal von 55,0 Mio. Euro (i.Vj. 52,3 Mio. Euro) führte zu einem Gesamtwert für das Geschäftsjahr 2025 von 210,4 Mio. Euro und liegt damit 4,5% über dem Vorjahreswert von 201,4 Mio. Euro. Der Auftragsbestand sank im Vorjahresvergleich um 6,2% auf einen Wert von 132,6 Mio. Euro (i.Vj. 141,3 Mio. Euro) zum Stichtag.
Konzernkennzahlen
Obwohl die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag ausweist, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat auf Grundlage des vorgetragenen Bilanzgewinns vor, eine Dividende von EUR 0,25 je Stückaktie an die Aktionäre auszuschütten.
Ausblick
Das Geschäftsjahr 2026 wird von anhaltend hohen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt sein, die eine Erholung der wichtigsten Absatzmärkte verzögern. Unter der Annahme einer fortbestehenden Rezession mit erst spätem Aufschwung erwartet der Vorstand eine seitwärts verlaufende Umsatzentwicklung bei insgesamt profitablem Jahresergebnis. Gleichzeitig sieht DATA MODUL trotz des volatilen Umfelds langfristige Chancen durch internationale Expansion und Produktinnovationen.
Kontakt:
Lena Haas
Investor Relations
InvestorRelations@data-modul.com
20.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
|Landsberger Straße 322
|80687 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 89 56017-105
|Fax:
|+49 (0) 89 56017-102
|E-Mail:
|InvestorRelations@data-modul.com
|Internet:
|www.data-modul.com
|ISIN:
|DE0005498901
|WKN:
|549890
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2294432
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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