EQS-News: SpaceX läutet neue Börsenära ein - Instant IPO SE prognostiziert starkes IPO- und Börsenmantel/SPAC-Jahr 2026

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SpaceX läutet neue Börsenära ein - Instant IPO SE prognostiziert starkes IPO- und Börsenmantel/SPAC-Jahr 2026



16.06.2026 / 12:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die erfolgreiche Börsennotierung von SpaceX setzte eine neue Rekordmarke. Mit einem Emissionsvolumen von rund 86 Milliarden US-Dollar vollzog SpaceX den größten Börsengang der Geschichte und konnte eindrucksvoll belegen, dass der Kapitalmarkt in der Lage ist, selbst außergewöhnlich große Transaktionen erfolgreich aufzunehmen.



Für die Instant IPO SE, Deutschlands führendem Spezialisten für SPAC/Börsenmäntel, ist die Entwicklung ein weiterer Beleg dafür, dass Investoren wieder verstärkt nach Wachstumsunternehmen suchen und neue Börsenzugänge nachfragen.



Während das Emissionsvolumen des globales IPO-Marktes von 2024 auf 2025 um rund 41,7% wuchs, verdreifachte sich nahezu im gleichen Zeitraum das Wachstum des SPAC-Marktes und verzeichnete damit ein deutlich überproportionales Wachstum. Institutionelle Investoren honorieren zunehmend die höhere Transaktionssicherheit, die kürzere Time-to-Market-Ratio sowie die größere Planbarkeit von Börsenmantel- und SPAC-Transaktionen.



„Die hohe Nachfrage nach der SpaceX-Notierung zeigt, dass der Kapitalmarkt voll aufnahmefähig ist. Davon profitieren nicht nur klassische IPOs, sondern in besonderem Maße auch Börsenmäntel und SPAC-Strukturen, die gerade wachstumsorientierten Unternehmen einen schnelleren und effizienteren Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen. Die starke Rückkehr des SPAC-Marktes und das zunehmende Interesse an Börsenmanteltransaktionen deuten darauf hin, dass alternative Börsenzugänge 2026 zu den größten Gewinnern der neuen Kapitalmarktphase gehören könnten“, erläutert Reiner Ehlerding, Geschäftsführender Direktor der Instant IPO SE.



Mit Blick auf das aktuelle Jahr könnte 2026, trotz eines herausfordernden globalen Marktumfelds, somit zu einem der stärksten Jahre für Neuemissionen seit dem Boomjahr 2021 werden.



Im Rahmen der Marktdatenanalyse geht Instant IPO SE von folgenden Erwartungen aus: von einem weiteren Wachstum des globalen IPO-Marktes um 15 bis 20 Prozent,

einer Fortsetzung des SPAC-Wachstums zwischen 20 und 40 Prozent,

einer steigenden Nachfrage an SPACs und Börsenmänteln von Wachstumsunternehmen, insbesondere aus den Sektoren Technologie-, KI-, Defence-, Space- und GreenTech „SpaceX könnte damit das Einläuten einer neuen Börsenära markieren. Gleichzeitig sehen wir, dass Börsenmäntel und SPACs als flexible und effiziente Kapitalmarktinstrumente stärker zurückkehren als viele Marktbeobachter erwartet hatten“, ergänzt Reiner Ehlerding.



Über die Instant IPO

Die Instant IPO SE ist Deutschlands führender Anbieter börsengehandelter Gesellschaften (Börsenmäntel) und als offizieller Kapitalmarktpartner darauf spezialisiert Wachstumsunternehmen die Möglichkeit zu einem flexiblen, schnellen Zugang zum Kapitalmarkt zu eröffnen.



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Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert branchenunabhängig über ihren strategischen Kooperationspartner INSTANT IPO SE, als offiziellem Kapitalmarktpartner, schnelle Börseneinführungen für wachstumsorientierte Unternehmen.



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ISIN: DE0005418404

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Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, München, Stuttgart Der Vorstand der INSTANT GROUP AG (ISIN DE0005418404, Primärmarkt Düsseldorf, Börsen Frankfurt, München, Stuttgart) ermittelte infolge einer Marktdaten-Analyse, im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der INSTANT IPO SE als offiziellem Kapitalmarktpartner, dass sich das internationale IPO-Volumen stabilisiert hat.Die erfolgreiche Börsennotierung von SpaceX setzte eine neue Rekordmarke. Mit einem Emissionsvolumen von rund 86 Milliarden US-Dollar vollzog SpaceX den größten Börsengang der Geschichte und konnte eindrucksvoll belegen, dass der Kapitalmarkt in der Lage ist, selbst außergewöhnlich große Transaktionen erfolgreich aufzunehmen.Für die Instant IPO SE, Deutschlands führendem Spezialisten für SPAC/Börsenmäntel, ist die Entwicklung ein weiterer Beleg dafür, dass Investoren wieder verstärkt nach Wachstumsunternehmen suchen und neue Börsenzugänge nachfragen.Während das Emissionsvolumen des globales IPO-Marktes von 2024 auf 2025 um rund 41,7% wuchs, verdreifachte sich nahezu im gleichen Zeitraum das Wachstum des SPAC-Marktes und verzeichnete damit ein deutlich überproportionales Wachstum. Institutionelle Investoren honorieren zunehmend die höhere Transaktionssicherheit, die kürzere Time-to-Market-Ratio sowie die größere Planbarkeit von Börsenmantel- und SPAC-Transaktionen.„Die hohe Nachfrage nach der SpaceX-Notierung zeigt, dass der Kapitalmarkt voll aufnahmefähig ist. Davon profitieren nicht nur klassische IPOs, sondern in besonderem Maße auch Börsenmäntel und SPAC-Strukturen, die gerade wachstumsorientierten Unternehmen einen schnelleren und effizienteren Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen. Die starke Rückkehr des SPAC-Marktes und das zunehmende Interesse an Börsenmanteltransaktionen deuten darauf hin, dass alternative Börsenzugänge 2026 zu den größten Gewinnern der neuen Kapitalmarktphase gehören könnten“, erläutert Reiner Ehlerding, Geschäftsführender Direktor der Instant IPO SE.Mit Blick auf das aktuelle Jahr könnte 2026, trotz eines herausfordernden globalen Marktumfelds, somit zu einem der stärksten Jahre für Neuemissionen seit dem Boomjahr 2021 werden.Im Rahmen der Marktdatenanalyse geht Instant IPO SE von folgenden Erwartungen aus:„SpaceX könnte damit das Einläuten einer neuen Börsenära markieren. Gleichzeitig sehen wir, dass Börsenmäntel und SPACs als flexible und effiziente Kapitalmarktinstrumente stärker zurückkehren als viele Marktbeobachter erwartet hatten“, ergänzt Reiner Ehlerding.Die Instant IPO SE ist Deutschlands führender Anbieter börsengehandelter Gesellschaften (Börsenmäntel) und als offizieller Kapitalmarktpartner darauf spezialisiert Wachstumsunternehmen die Möglichkeit zu einem flexiblen, schnellen Zugang zum Kapitalmarkt zu eröffnen.Über die Internetseite www.instant-ipo.de können sich interessierte Unternehmen umfassend beim Marktführer Instant IPO SE über Börsenmäntel informieren, kostenloses Informationsmaterial anfordern oder ein kostenfreies Info-Gespräch vereinbaren.Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert branchenunabhängig über ihren strategischen Kooperationspartner INSTANT IPO SE, als offiziellem Kapitalmarktpartner, schnelle Börseneinführungen für wachstumsorientierte Unternehmen.Kontakt:INSTANT GROUP AGTel.: 069/34866945E-Mail: info@instant.group Internet: www.instant.group ISIN: DE0005418404WKN: 541840Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, München, Stuttgart

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