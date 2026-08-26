BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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26.08.2026 15:31:44
EQS-News: Spatenstich für die BVB-Gesundheitswelt
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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Nächster Meilenstein für das medizinische Großbauprojekt in Dortmund-Brackel: Mit dem offiziellen Spatenstich geht die „BVB-Gesundheitswelt“ nach der Grundstücksübertragung im Dezember 2025 nun endgültig von der Planungs- in die Bauphase über.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
26.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|EQS News ID:
|2389186
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389186 26.08.2026 CET/CEST
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