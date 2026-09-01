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01.09.2026 17:30:03

EQS-News: Springer Nature ernennt Patric Somlo zum Vorstand Finanzen

EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie/Personalie
Springer Nature ernennt Patric Somlo zum Vorstand Finanzen

01.09.2026 / 17:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Springer Nature ernennt Patric Somlo zum Vorstand Finanzen

 

Berlin | London | New York, 1. September 2026

Springer Nature hat heute die Ernennung von Patric Somlo zum Vorstand Finanzen (Chief Financial Officer – CFO) bekannt gegeben.

Patric Somlo wechselt von der Lonza Group AG, einem börsennotierten globalen Anbieter von Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen für Pharma- und Biotechnologieunternehmen, zu Springer Nature. Dort ist er derzeit Senior Vice President Corporate Finance. Zuvor war er in den Bereichen Private Equity, Unternehmensberatung und Investment Banking tätig.

Er hat Informatik an der ETH Zürich studiert und dort einen Masterabschluss mit Schwerpunkt Maschinelles Lernen erworben. Darüber hinaus besitzt er einen MBA der Columbia Business School.

Stefan von Holtzbrinck, der Aufsichtsratsvorsitzende von Springer Nature, sagte:

„Patrics Erfahrung in börsennotierten und wissenschaftsnahen internationalen Unternehmen macht ihn bestens geeignet, um Springer Nature in der nächsten Phase seiner Entwicklung zu begleiten. Wir freuen uns, ihn bei Springer Nature willkommen zu heißen, und darauf, von seinen Einblicken und seiner Führungserfahrung zu profitieren.“

Patric Somlo wird seine neue Position am 1. November antreten. Er folgt auf Alexandra Dambeck, die, wie bereits im April angekündigt, das Unternehmen verlassen wird, um eine neue Aufgabe außerhalb von Springer Nature zu übernehmen.

Frank Vrancken Peeters, der Vorstandsvorsitzende (Chief Executive Officer – CEO) von Springer Nature, sagte:

„Unsere Mission ist es, Fortschritt zu ermöglichen. Wir unterstützen Forschende, Lehrende und Angehörige der Gesundheitsberufe dabei, Wissen zu teilen und die Welt besser zu verstehen. Patrics Erfahrung in forschungsgetriebenen Branchen, seine nachgewiesenen Erfolge in dynamischen und sich schnell verändernden Umfeldern sowie seine Expertise bei der Transformation mit Hilfe künstlicher Intelligenz werden für unser weiteres Wachstum von großem Wert sein.“

Patric Somlo sagte:

„Springer Nature spielt weltweit eine einzigartige und wichtige Rolle für Forschung, Lernen und wissenschaftliche Entdeckungen. Ich freue mich sehr, Teil eines Unternehmens mit einer klaren Mission, starken Marken und außergewöhnlich talentierten Kolleg*innen zu werden. Gemeinsam mit Frank, Stefan und den Teams im gesamten Unternehmen möchte ich das langfristige Wachstum von Springer Nature unterstützen und dazu beitragen, dass wir weiterhin in Innovationen investieren, die unseren Communities und Stakeholdern zugutekommen.“

Der Vorstand und die Geschäftsleitung danken Alexandra Dambeck herzlich für ihren bedeutenden Beitrag zu Springer Nature während ihrer Zeit als Finanzvorständin.


01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Springer Nature AG & Co. KGaA
Heidelberger Platz 3
14197 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 - 82787 - 0
E-Mail: ir@springernature.com
Internet: www.springernature.com
ISIN: DE000SPG1003
WKN: SPG100
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 549300UMNC43HQB3JA96
EQS News ID: 2391890

 
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2391890  01.09.2026 CET/CEST

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