EQS-News: Springer Nature veräußert seine Publikumsmediengeschäfte

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Springer Nature veräußert seine Publikumsmediengeschäfte



23.06.2026 / 17:40 CET/CEST

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Springer Nature veräußert seine Publikumsmediengeschäfte

Strategische Veräußerung des Portfolios für Publikumsmedien ermöglicht Springer Nature die Konzentration auf das Kerngeschäft

Transaktion unterstützt die langfristige Entwicklung von Scientific American und Spektrum der Wissenschaft

LabX Media Group wird neuer Eigentümer von Scientific American; GeraNova Bruckmann übernimmt Spektrum der Wissenschaft

Berlin | London | New York, 23. Juni 2026

Springer Nature hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine Publikumsmediengeschäfte veräußert, darunter Scientific American in den Vereinigten Staaten und Spektrum der Wissenschaft in Deutschland. Die strategische Transaktion ermöglicht es Springer Nature, sich auf sein globales Kerngeschäft in den Bereichen Forschung, Gesundheit und Bildung zu konzentrieren und zugleich die langfristige Entwicklung dieser Marken zu unterstützen.

Scientific American und Spektrum der Wissenschaft spielen seit langem eine wichtige Rolle dabei, Wissenschaft einem breiten Publikum zu vermitteln, und sind in ihren jeweiligen Märkten stark aufgestellt. Die Publikationen werden an neue Eigentümer verkauft, die über ausgewiesene Expertise im Bereich Publikumsmedien verfügen und gut aufgestellt sind, um ihre künftige Entwicklung zu unterstützen.

Frank Vrancken Peeters, der Vorstandsvorsitzende (Chief Executive Officer, CEO) von Springer Nature, sagte:

„Scientific American und Spektrum der Wissenschaft sind angesehene und geschätzte Wissenschaftsmedienmarken mit einer langen und prägenden Geschichte. Wir danken den Teams, die sie aufgebaut und entwickelt haben. Wir haben uns die nötige Zeit genommen, um für diese starken Marken die richtigen neuen Eigentümer zu finden. Diese verfügen über die Expertise und den Anspruch im Publikumsmedienbereich, um in die Zukunft der beiden Publikationen zu investieren.“

Springer Nature arbeitet mit beiden Käufern zusammen, um die Kontinuität der Publikationen sicherzustellen.

Transaktionsdetails und finanzielle Angaben

Scientific American wird von der LabX Media Group, einem globalen, auf Wissenschaft spezialisierten Medienunternehmen, übernommen. Die Transaktion wird am 24. Juni 2026 abgeschlossen.

Springer Nature hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Spektrum der Wissenschaft an GeraNova Bruckmann, eine in Deutschland ansässige Verlagsgruppe, getroffen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigung und soll im weiteren Jahresverlauf abgeschlossen werden.

Finanzielle Details der Transaktionen wurden nicht bekanntgegeben.

Scientific American und Spektrum der Wissenschaft trugen im Jahr 2025 zusammen rund € 25 Mio. zum Umsatz von Springer Nature bei. Die Transaktionen werden den Ausblick von Springer Nature für 2026 nicht beeinflussen und sich 2027 leicht positiv auf das bereinigte operative Ergebnis auswirken.