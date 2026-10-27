Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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27.10.2026 14:27:03
EQS-News: SREP-Kapitalanforderungen an Commerzbank auch für 2027 gesenkt
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EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) die bankspezifischen Kapitalanforderungen an den Commerzbank-Konzern für 2027 festgelegt. Die zusätzliche Eigenmittelanforderung der Säule 2 (P2R) wird um 5 Basispunkte auf 2,10 % des Gesamtkapitals reduziert, von der mindestens 1,18 % mit hartem Kernkapital (CET-1) abzudecken sind. Der SREP-Beschluss ersetzt mit Wirkung vom 1. Januar 2027 den bisherigen SREP-Beschluss.
„Dass unsere Kapitalanforderungen nun das zweite Jahr in Folge gesenkt wurden, spiegelt die anhaltende Stärke und Stabilität unseres Geschäftsmodells wider. Unser profitabler Wachstumskurs und unser diszipliniertes Risikomanagement zahlen sich nachhaltig aus. Mit dem komfortablen Puffer zur MDA-Schwelle verfügen wir über eine starke Basis, um weiterhin verlässliche Wachstumsfinanzierung zu ermöglichen und zugleich unsere Ausschüttungspolitik fortzuführen“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank.
Die harte Kernkapitalanforderung an die Commerzbank auf Konzernebene liegt unter Berücksichtigung der Anforderungen des aktuellen SREP-Beschlusses zum 30. Juni 2026 pro forma bei 10,26 % der risikogewichteten Aktiva (MDA-Schwelle) und wird damit um 0,03 % reduziert. Sie setzt sich zusammen aus dem CET-1-Minimum von 4,5 %, der reduzierten P2R-Anforderung von 1,18 %, dem unveränderten Kapitalerhaltungspuffer von 2,5 %, dem unveränderten Kapitalpuffer für anderweitig systemrelevante Banken von 1,25 %, dem antizyklischen Kapitalpuffer von derzeit 0,77 % und dem sektoralen Systemrisikopuffer von aktuell 0,06 %.
Darüber hinaus bleibt die seit 2023 geltende Anforderung zum Vorhalten zusätzlicher Eigenmittel für die Leverage Ratio (Pillar 2 requirement for the risk of excessive leverage – P2R-LR) unverändert bei 0,1 %. Der daraus resultierenden Anforderung an die Leverage Ratio von 3,1 % steht eine Leverage Ratio von 4,3 % per Juni 2026 gegenüber.
Die Bank strebt im Rahmen ihrer Strategie „Momentum“ bis zum Jahr 2030 für die CET-1-Quote weiterhin eine Zielgröße von 13,5 % an. Die CET-1-Quote der Bank lag per Ende Juni 2026 bei 14,4 %.
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27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Kaiserstraße 16
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|DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|EQS News ID:
|2423030
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