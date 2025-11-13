EQS-News: Stabiles Ergebnis trotz Portfolioanpassung – Prognose 2025 bestätigt, Markenarzneimittel mit kräftigem Wachstum

EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Stabiles Ergebnis trotz Portfolioanpassung – Prognose 2025 bestätigt, Markenarzneimittel mit kräftigem Wachstum



13.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Kräftiges organisches Umsatzwachstum und robuste Ergebnisentwicklung im margenstarken Markenarzneimittelsegment

Deckungsbeitragsorientierte Bereinigung des Produktportfolios im Parallelimport und der Umbau des Geschäftsmodells der Arkopharma verlaufen planmäßig

Bereinigtes EBITDA (ohne Impfstoffgeschäft) und die bereinigte EBITDA Marge stabil auf Vorjahresniveau

Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2025

Grünwald, 13. November 2025 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2025.

Die Dermapharm Holding SE entwickelt sich in den ersten neun Monaten 2025 planmäßig. Der Konzernumsatz verringert sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 2,3 % auf 869,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 890,1 Mio. €). Bereinigt um das verbleibende Impfstoffgeschäft, das sich im niedrigen zweistelligen Millionenbereich bewegt, reduziert sich der Konzernumsatz um 1,7 %. Maßgeblich für den Rückgang ist der deckungsbeitragsorientierte Umbau des Produktportfolios im Segment „Parallelimportgeschäft“. Das kräftige organische Wachstum im Segment „Markenarzneimittel“ von 5,8 % (bereinigt um das Impfstoffgeschäft) stützt den Umsatz, kann jedoch den Umsatzrückgang vor allem im „Parallelimportgeschäft“ nicht vollständig kompensieren.

Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA reduziert sich in den ersten neun Monaten 2025 um 1,8 % auf 236,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 240,3 Mio. €). Ohne das Impfstoffgeschäft verbessert sich das bereinigte EBITDA um 0,8 % gegenüber dem Vorjahreswert. Isoliert betrachtet zeigt das dritte Quartal 2025 mit 0,8% ein leichtes Wachstum des bereinigten EBITDAs. Das unbereinigte EBITDA sinkt auf 230,8 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 234,1 Mio. €). Die bereinigte und unbereinigte EBITDA-Marge bleiben nicht zuletzt als Folge des sinkenden Anteils des niedrigmargigen Parallelimports an den Konzernumsätzen mit jeweils 27,1 % und 26,5 % nahezu stabil (Vorjahreszeitraum: 27,0 % bzw. 26,3 %).

„Trotz eines herausfordernden Marktumfelds haben wir in den ersten neun Monaten 2025 unsere Ertragskraft stabil gehalten und wichtige strategische Weichen gestellt. Besonders erfreulich ist das anhaltend starke Wachstum im margenstarken Markenarzneimittelsegment. Mit dem planmäßigen Umbau unseres Portfolios und Geschäftsmodells in einzelnen Bereichen schaffen wir auch dort die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum – und blicken zuversichtlich auf den restlichen Jahresverlauf“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Segment „Markenarzneimittel“

Im Segment „Markenarzneimittel“ führt das starke organische Wachstum im Bestandsgeschäft, insbesondere der Allergopharma-Gruppe sowie der internationalen Gesellschaften, zu einem Umsatzwachstum von 4,2 % auf 449,8 Mio. € (Vorjahreswert: 431,6 Mio. €). Bereinigt um das verbleibende Impfstoffgeschäft kann der Umsatz merklich um 5,8 % gesteigert werden.

Das unbereinigte EBITDA erhöht sich um 3,1 % auf 198,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 192,3 Mio. €) und wird dabei vor allem durch das organische Wachstum im Bestandsgeschäft getragen. Dies entspricht einer EBITDA-Marge i.H.v. 44,1 % (Vorjahreszeitraum: 44,6 %). Das bereinigte EBITDA des Segments steigt ebenfalls auf 199,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 197,3 Mio. €, Anstieg um 1,2 %). Die bereinigten Einmalkosten gehen deutlich von 5,0 Mio. € auf 1,3 Mio. € zurück und stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit einer Restrukturierungsmaßnahme.

Segment „Andere Gesundheitsprodukte“

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ erzielt Dermapharm in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 269,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 271,7 Mio. €). Der leichte Umsatzrückgang resultiert im Wesentlichen aus dem laufenden Umbau des Geschäftsmodells bei Arkopharma. Das organische Wachstum im restlichen Bestandsgeschäft kann den Rückgang nicht vollständig kompensieren.

Das bereinigte EBITDA des Segments beträgt 42,1 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 45,8 Mio. €) und spiegelt die entsprechende Umsatzentwicklung wider. Das Ergebnis wird zudem durch den schwächeren US-Dollar und die daraus resultierenden Währungsverluste beeinflusst. Die bereinigten Einmalkosten belaufen sich auf 2,8 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 1,2 Mio. €) und stehen ebenfalls im Wesentlichen im Zusammenhang mit Restrukturierungsmaßnahmen. Das unbereinigte EBITDA liegt bei 39,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 44,6 Mio. €), was einer EBITDA-Marge von 14,6 % entspricht (Vorjahreszeitraum: 16,4 %).

Segment „Parallelimportgeschäft“

Im Segment „Parallelimportgeschäft“ wird die strategische Neuausrichtung mit klarer Ausrichtung auf eine deckungsbeitragsorientierte Portfoliooptimierung konsequent fortgeführt. Der gezielte Fokus auf höhermargige Produkte geht, wie erwartet, mit einem Rückgang des Umsatzes auf 150,6 Mio. € einher (Vorjahreszeitraum: 186,9 Mio. €).

Das bereinigte EBITDA des Segments beträgt -1,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 1,1 Mio. €) und ist vor allem auf den zunächst gesunkenen absoluten Deckungsbeitrag aufgrund rückläufiger Produktabsätze zurückzuführen. Die bereinigten Einmalkosten belaufen sich auf 1,2 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 0,0 Mio. €) und resultieren ebenfalls aus Restrukturierungsmaßnahmen. Das unbereinigte EBITDA liegt bei -2,8 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 1,1 Mio. €), die EBITDA-Marge beträgt -1,9 % (Vorjahreszeitraum: 0,6 %). Das Segmentergebnis entwickelt sich im laufenden Geschäftsjahr 2025 weiterhin entsprechend den Erwartungen mit steigenden absoluten Deckungsbeiträgen.

Der Vorstand bestätigt den Ausblick auf das Gesamtjahr 2025

Angesichts der planmäßigen Entwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2025 und des positiven Ausblicks auf das verbleibende Quartal bestätigt der Vorstand sowohl einen Konzernumsatz als auch ein bereinigtes EBITDA innerhalb der veröffentlichten Prognose von 1.160 Mio. € bis 1.200 Mio. € bzw. 322 Mio. € bis 332 Mio. €.

Die vollständige Q3-Mitteilung 2025 steht ab sofort auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de/ zum Download bereit.

IFRS-Finanzkennzahlen 9M 2025 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode



(Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding)

in Mio. € 9M 2025 9M 2024 Veränderung Konzern-Umsatz 869,4 890,1 -2,3 % Markenarzneimittel 449,8 431,6 4,2 % Andere Gesundheitsprodukte 269,0 271,7 -1,0 % Parallelimportgeschäft 150,6 186,9 -19,4 % Bereinigtes Konzern-EBITDA* 236,0 240,3 -1,8 % Markenarzneimittel 199,6 197,3 1,2 % Andere Gesundheitsprodukte 42,1 45,8 -8,1 % Parallelimportgeschäft -1,6 1,1 -245,5 % Bereinigte EBITDA-Marge (in %) 27,1 27,0 0,1 Pp Markenarzneimittel 44,4 45,7 -1,3 Pp Andere Gesundheitsprodukte 15,7 16,9 -1,2 Pp Parallelimportgeschäft -1,1 0,6 -1,7 Pp Konzern-EBITDA 230,8 234,1 -1,4 % Markenarzneimittel 198,3 192,3 3,1 % Andere Gesundheitsprodukte 39,3 44,6 -11,9 % Parallelimportgeschäft -2,8 1,1 -354,5 % EBITDA-Marge (in %) 26,5 26,3 0,2 Pp Markenarzneimittel 44,1 44,6 -0,5 Pp Andere Gesundheitsprodukte 14,6 16,4 -1,8 Pp Parallelimportgeschäft -1,9 0,6 -2,5 Pp

* 9M 2025 EBITDA um Einmaleffekte in Höhe von 5,2 Mio. € bereinigt.

9M 2024 EBITDA um Einmaleffekte in Höhe von 6,2 Mio. € bereinigt.

Unternehmensprofil

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte unter anderem in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm verfügt im Segment „Markenarzneimittel“ über 1.300 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 390 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für phytotherapeutische Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanische Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,

Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp derzeit der siebtgrößte Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.





Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com