EQS-News: Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu Q1-GJ2026-Ergebnissen am 26. Januar 2026

Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu Q1-GJ2026-Ergebnissen am 26. Januar 2026



16.01.2026

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu Q1-GJ2026-Ergebnissen am 26. Januar 2026

Koblenz, 16. Januar 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) lädt Investoren und Analysten anlässlich der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse des 1. Quartals des Geschäftsjahr 2026 am 26. Januar 2026 um 10:30 Uhr zu einer Webkonferenz ein.

In der Webkonferenz wird der Vorstand der Stabilus SE anhand einer Präsentation die Entwicklung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (endet am 30.09.2026) vorstellen. Die Q1-Mitteilung und die begleitende Präsentation werden am 26. Januar 2026 ab 7:00 Uhr auf der Webseite der Stabilus SE unter ir.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen verfügbar sein. Eine begleitende Corporate News wird am 26. Januar 2026 um 7:00 Uhr veröffentlicht.

Informationen zur Webkonferenz:

Datum: Montag, 26. Januar 2026

Zeit: 10:30 Uhr MEZ

Teilnehmer der Stabilus SE: Dr. Michael Büchsner (CEO), Andreas Jaeger (CFO)

Dauer: ca. 60 Minuten (inkl. Q&A)

Webcast:

Telefoneinwahldaten für aktive Teilnahme:

Um die Konferenz im Webbrowser verfolgen zu können, registrieren Sie sich bitte unter dem Webcast-Registrierungs-Link. Den Livestream der Konferenz finden Sie unter dem Livestream-Link.

Um aktiv an der Konferenz teilzunehmen und Fragen per Telefon zu stellen, melden Sie sich bitte unter dem Telefoneinwahl-Link an. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den individuellen Einwahldaten.

Die Konferenzsprache ist Englisch. Weitere Informationen erhalten Sie auf der IR-Webseite der Gesellschaft unter ir.stabilus.com/de.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.