EQS-News: Stabilus SE präsentiert Produktlösungen auf der Enforce Tac und plant erheblichen Ausbau seines Geschäfts mit militärischen Anwendungen

Stabilus SE präsentiert Produktlösungen auf der Enforce Tac und plant erheblichen Ausbau seines Geschäfts mit militärischen Anwendungen

Vibrations-, Rückstoß- und Bewegungssteuerungstechnologien für sicherheitskritische Anwendungen von Stabilus auf der Sicherheitsmesse Enforce Tac 2026

Strategische Positionierung als Technologiepartner für Energieabsorption, Schwingungsisolierung und sichere Bewegungsabläufe in komplexen Systemen

Deutlicher Anstieg der Nachfrage im Bereich Dämpfungslösungen und Aktuatorik für Militäranwendungen. Mindestens Verdreifachung des Umsatzes bis 2030 bei militärischen Anwendungen erwartet

Koblenz, 3. März 2026 – Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat auf der Fachmesse Enforce Tac 2026 in Nürnberg ihre Kompetenz im Bereich Bewegungssteuerung – insbesondere Aktuatorik - und Dämpfungstechnologie für sicherheitsrelevante Anwendungen präsentiert. Die Messe gilt als zentrale europäische Plattform für innere und äußere Sicherheit und bringt internationale Hersteller, Systemintegratoren und Behördenvertreter zusammen.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Stabilus standen Lösungen zur Vibrationsentkopplung, Rückstoßdämpfung und präzisen Bewegungssteuerung, die in zahlreichen sicherheitskritischen und militärischen Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem gepanzerte Fahrzeuge, militärische Nutzfahrzeuge, tragbare und plattformbasierte ballistische Systeme, unbemannte Systeme sowie Sensor- und Optikplattformen ebenso wie ergonomische Sitz- und Zugangslösungen.

Mit seiner hohen technologischen Expertise, internationalen Aufstellung und nachgewiesenen Erfahrung in der Erfüllung anspruchsvoller Luftfahrtstandards baut Stabilus seine Position in diesem von langfristigen Investitionsprogrammen und hohen Qualitätsanforderungen geprägten Marktsegment kontinuierlich aus. Insbesondere im Bereich Dämpfungslösungen und Aktuatorik für sicherheitsrelevante Anwendungen verzeichnet das Unternehmen eine deutlich steigende Nachfrage und konnte hier in den vergangenen Monaten Aufträge namhafter internationaler Hersteller gewinnen. Kombiniert man die rein militärischen und Dual-Use-Anwendungen, so sieht Stabilus in den kommenden fünf Jahren ein Potenzial für Aufträge und Abrufe mit einem Gesamtvolumen von rund €200 Mio., die neben Dämpfung und Aktuatorik auch Remote Handling Lösungen der Destaco-Tochterfirma CRL beinhalten.

Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Unsere Lösungen tragen maßgeblich zur Stabilität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit komplexer Systeme bei. Die Resonanz auf der Enforce Tac bestätigt, dass präzise Dämpfungs- und Bewegungssteuerungstechnologien im sicherheitsrelevanten Umfeld zunehmend an Bedeutung gewinnen.“

Jürgen Roland, Leiter der Business Unit Industrial Components, ergänzte: „Der global wachsende Bedarf nach militärischer oder ziviler Technik zur militärischen Anwendung in der Luft, zu Wasser und auf dem Land schlägt sich auch in der steigenden Nachfrage nach unseren hochspezialisierten Dämpfungs- und Aktuatoriklösungen nieder. Wir erwarten deshalb für das Geschäft mit diesen Anwendungen, die im Wortsinne ‘mission-critical‘ sind, für die kommenden Jahre ein dynamisches Wachstum und werden unser technisches Beratungs- und Produktangebot weiter gezielt entwickeln, um an dieser Marktentwicklung zu partizipieren.“

Stabilus erwartet bei den rein militärischen Anwendungen bis zum Jahr 2030 konservativ geschätzt mindestens eine Verdreifachung des Umsatzes, der aktuell noch im mittleren einstelligen Millionenbereich liegt. Allein in den vergangenen Wochen erhielt das Unternehmen weitere Aufträge im mittleren einstelligen Millionenbereich, die gestaffelt bis Ende 2027 ausgeliefert werden.

Zu den konkreten Anwendungen gehören beispielsweise Öffnungssysteme für Cockpithauben und Luken, Vibrationsisolierung für empfindliche Elektronik sowie Dämpfungssysteme verschiedenster Art für die Reduzierung von Schwingungen, Rückstößen und Schlägen, wie sie beispielweise in tragbaren und montierten Systemen oder bei der lasergestützten Zielführung zum Einsatz kommen.

