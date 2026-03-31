EQS-News: Stabilus SE setzt mit neuem Produktangebot „Customized to Order“ Wachstumsstrategie bei Industrial Powerise-Antrieben fort und erschließt neue Ertragspotenziale

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Stabilus SE setzt mit neuem Produktangebot „Customized to Order“ Wachstumsstrategie bei Industrial Powerise-Antrieben fort und erschließt neue Ertragspotenziale



31.03.2026 / 14:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Stabilus SE setzt mit neuem Produktangebot „Customized to Order“ Wachstumsstrategie bei Industrial Powerise-Antrieben fort und erschließt neue Ertragspotenziale

„Customized to Order“ ermöglicht individuelle Konfiguration linearer elektromechanischer Antriebslösungen im Industriebereich

Industrial Powerise profitiert von jahrzehntelanger Expertise im Bereich Automotive

Premiumpositionierung und skalierbare Serienproduktion von Industrial Powerise schaffen Voraussetzungen für überdurchschnittliches Wachstum und attraktives Margenprofil und leisten Beitrag zur weiteren Stärkung des Industriegeschäfts

Stabilus bestätigt Wachstumsziele für Industrial Powerise mit einem Umsatz von €20–25 Millionen im Jahr 2030

Koblenz, 31. März 2026 – Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, baut ihre Produktfamilie im Bereich Industrial Powerise gezielt weiter aus und stärkt damit das Wachstumsprofil des Industriegeschäfts. Mit dem neuen Angebot „Customized to Order“ bietet Stabilus Industriekunden erstmals die Möglichkeit, elektromechanische Spindelantriebe der Baureihe IPR40 vollständig nach eigenen Spezifikationen zu konfigurieren – ohne Kompromisse zwischen Standardlösung und Anwendungsanpassung eingehen zu müssen. Nach der Einführung für den Typ IPR40 wird Stabilus diese Option auf die gesamte Familie der linearen elektromechanischen Antriebe und damit auf die Typen IPR35, IPR35 SMART und IPR40 SMART ausweiten.

Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Innovation ist seit jeher ein zentraler Pfeiler unserer Wachstumsstrategie. Mit der Industrial Powerise-Produktfamilie übertragen wir eine unserer Kerntechnologien aus dem Automotive-Bereich gezielt in attraktive Industriemärkte mit hohem Differenzierungspotenzial. Der Ansatz ‘Customized to Order’ ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir durch intelligente Produktentwicklung nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“

Die seit Oktober 2023 im Markt etablierte Produktfamilie Industrial Powerise verzeichnet eine zunehmende Nachfrage aus unterschiedlichen Industrien – von Nutzfahrzeugen über Industrieanlagen und die Automatisierungstechnik bis hin zu Medizintechnik, Luftfahrt und dem Bauwesen. Die elektromechanischen Antriebe automatisieren unter anderem die präzise Bewegung von Klappen, Hauben, Türen, Fenster- und Torflügeln – zuverlässig und wartungsarm. Die Kunden von Stabilus können dabei zwischen Standardvarianten aus dem Katalog, individuell konfigurierten Lösungen und vollständigen Custom-Made-Produkten wählen.

Stabilus bietet bereits kleine Stückzahlen wirtschaftlich und passgenau an. Standardisierte Plattformen in Kombination mit effizienten Produktions- und Logistikprozessen ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Lieferung individualisierter Lösungen. Diese Flexibilität bei gleichzeitig hoher Effizienz unterstützt eine strukturell attraktive Wertschöpfung, fungiert als Wegbereiter für größere Kundenprojekte und schafft einen klaren Mehrwert für die Kunden.

Begleitend bietet Stabilus ein umfassendes Serviceangebot: von der Auslegung und Konfiguration über die Inbetriebnahme bis hin zur vollständigen Parametrierung der elektronischen Steuereinheiten – auf Wunsch auch vor Ort beim Kunden.

Jürgen Roland, Leiter der Business Unit Industrial Components, ergänzte: „Der Industrial Powerise hat sich seit seinem Markteintritt als echte Systemlösung im industriellen Umfeld bewährt. Mit ‘Customized to Order’ heben wir die Individualisierung auf ein neues Niveau: Kunden erhalten exakt den Antrieb, den ihre Anwendung erfordert – in Hublänge, Kraft, Geschwindigkeit und Anschlusstyp. Diese Flexibilität ist am Markt einmalig und stärkt unsere Position als bevorzugter Motion-Solution-Partner in anspruchsvollen Industrieprojekten.“



Technologietransfer aus Automotive ist entscheidender Wettbewerbsvorteil

Ein wesentlicher Differenzierungsfaktor des Industrial Powerise ist sein technologisches Fundament: Die Antriebslösung baut direkt auf dem Automotive Powerise auf, einem besonders kompakten und leistungsfähigen Antrieb, der in den vergangenen rund zwei Jahrzehnten in nahezu allen führenden Pkw-Modellen weltweit verbaut wurde. Das in der Automobilentwicklung erarbeitete Know-how – in Bereichen wie Regelungstechnik, Sensorik, Geräuschminimierung, Betriebssicherheit und Langlebigkeit – fließt unmittelbar in die industrielle Produktlinie ein. Stabilus profitiert damit von bewährten Entwicklungsprozessen sowie von einer hocheffizienten Produktionsinfrastruktur, die erhebliche Skaleneffekte ermöglicht. Diese Kombination versetzt Stabilus in die Lage, Industriekunden Systemlösungen auf allerhöchstem Qualitätsniveau anzubieten.

Wachstumsziele für Industrial Powerise bestätigt

Auf seinem letztjährigen Capital Markets Day hatte Stabilus die strategische Bedeutung des Industrial Powerise hervorgehoben. Für dieses Produktsegment erwartet Stabilus weiterhin bis zum Geschäftsjahr 2030 einen Umsatz in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro pro Jahr mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten und überdurchschnittlichem Margenprofil. Dies ist insbesondere bedingt durch den hohen Individualisierungsgrad, die Systemkompetenz sowie die marktführende technologische Expertise. Die Produktfamilie des Industrial Powerise unterstützt damit direkt das übergeordnete Ziel von Stabilus, den Anteil des Industriegeschäfts am Konzernumsatz auf rund 50 Prozent zu steigern.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.