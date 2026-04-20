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20.04.2026 07:30:04

EQS-News: Starkes Investoreninteresse: freenet AG platziert 350 Mio. EUR Schuldscheindarlehen

EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Starkes Investoreninteresse: freenet AG platziert 350 Mio. EUR Schuldscheindarlehen

20.04.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Büdelsdorf, 16. April 2026 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 350,0 Mio. EUR erfolgreich platziert. Das Schuldscheindarlehen dient im Wesentlichen zur Ablösung der Brückenfinanzierung, die für den Erwerb von mobilezone Deutschland aufgenommen wurde. Die Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Arrangeure Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank GmbH bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und Ausland. Die hohe Investorennachfrage spiegelte sich in einer mehrfachen Überzeichnung des Orderbuchs wider; die Platzierung erfolgte dabei über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne.

Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen mit einer 3-jährigen, einer 5-jährigen und einer 7-jährigen Laufzeit. Die 3-jährige Tranche über 104,0 Mio. EUR wird mit einer Marge in Höhe von 1,00 % p.a. verzinst, während die 5-jährige Tranche über 221,0 Mio. EUR mit einer Marge in Höhe von 1,20 % p.a. versehen ist. Die 7-jährige Tranche über 25,0 Mio. EUR wird mit einer Marge in Höhe von 1,40 % p.a. verzinst. Die Tranchenstruktur weist eine annähernd hälftige Aufteilung zwischen fixer und variabler Verzinsung auf.

„Mit der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens über 350 Mio. EUR haben wir die für die Akquisition von mobilezone Deutschland aufgenommene Brückenfinanzierung planmäßig und zu attraktiven Konditionen refinanziert. Die sehr hohe Nachfrage und die mehrfache Überzeichnung unterstreichen das große Vertrauen institutioneller Investoren in unsere strategische Ausrichtung und unsere stabile Finanzprofil. Gleichzeitig stärken wir mit der breit diversifizierten Laufzeitenstruktur unsere langfristige Finanzierungsbasis.“, kommentiert Ingo Arnold, CFO der freenet AG.

Kontakt
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20.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
E-Mail: ir@freenet.ag
Internet: www.freenet.ag
ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2310694

 
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2310694  20.04.2026 CET/CEST

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