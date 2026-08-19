creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber Aktie
WKN DE: A41YEG / ISIN: DE000A41YEG8
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19.08.2026 12:29:54
EQS-News: Start of the Nexum Group – an Integrated Residential Property Developer in Germany's Top-7 Cities
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EQS-News: Nexum Group AG
/ Key word(s): Strategic Company Decision
Start of the Nexum Group – an Integrated Residential Property Developer in Germany's Top-7 Cities
Munich, August 19, 2026 – Nexum Group AG, a fast-growing residential real estate developer, has been entered in the commercial register. The company was formed through the strategic realignment and further development of the former Creditshelf AG. In June 2026, First Capital AG acquired a majority stake in the company. At a shareholders’ meeting, in particular, the decision was made to change the company’s name to Nexum Group AG, the scope of business was amended in the articles of incorporation, and a new supervisory board was elected.
19.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Nexum Group AG
|Ludwigstraße 9
|80539 München
|Germany
|ISIN:
|DE000A41YEG8
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2385132
|End of News
|EQS News Service
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2385132 19.08.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber-Akt
|90,00
|12,50%
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