EQS-News: Stefan Bauerreis wird neuer Finanzvorstand (CFO) der Medios AG

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Stefan Bauerreis wird neuer Finanzvorstand (CFO) der Medios AG



26.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Pressemitteilung

Stefan Bauerreis wird neuer Finanzvorstand (CFO) der Medios AG

Berlin, 26. März 2026 – Der Aufsichtsrat der Medios AG hat Stefan Bauerreis mit Wirkung zum 15. April 2026 als Mitglied des Vorstands und zum neuen Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft bestellt. Er folgt Falk Neukirch, der – wie am 6. März 2026 mitgeteilt – auf eigenen Wunsch zum Ende seiner regulären Amtszeit zum 30. April 2026 ausscheidet.

Mit der Bestellung von Stefan Bauerreis gewinnt Medios einen erfahrenen Finanzexperten mit langjähriger internationaler Führungserfahrung in der Industrie und bei börsennotierten Unternehmen. Er war unter anderem Finanzvorstand der Stabilus Gruppe und bekleidete mehr als zwei Jahrzehnte verschiedene leitende Finanzfunktionen innerhalb der Schaeffler Gruppe , darunter als CFO der Region Europa und CFO Deutschland. Stefan Bauerreis verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Corporate Accounting, Controlling, Finanzierung sowie Transformation und Steuerung internationaler Unternehmen.

Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG: „Mit Stefan Bauerreis gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanzexperten mit umfangreicher Erfahrung in international aufgestellten SDAX- und MDAX-Unternehmen. Er verbindet operative Exzellenz mit strategischer Weitsicht und hat in seiner bisherigen Laufbahn mehrfach unter Beweis gestellt, dass er Unternehmen erfolgreich durch Transformationsphasen führen kann. Wir sind überzeugt, dass er wichtige Impulse für die künftige Entwicklung von Medios setzen wird.“

Stefan Bauerreis: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, als Teil des Vorstandsteams die Zukunft der Medios AG mitzugestalten. Als CFO werde ich meinen Beitrag dazu zu leisten, den Erfolg der Medios Gruppe sowie ihre Positionierung als Marktführer im Bereich Specialty Pharma national wie international im Sinne unserer Shareholder und Mitarbeiter weiter auszubauen.“



Wichtige Termine für den Medios-Konzern im Geschäftsjahr 2026:

15. April Metzler Small Cap Days 2026 – Frankfurt 6. Mai TP ICAP Midcap Conference 2026 – Paris 12. Mai Quartalsmitteilung zum 31. März 2026 10. Juni Ordentliche Hauptversammlung 2026 (Präsenz) 12. August Halbjahresfinanzbericht 2026 28./29. September Medios Capital Markets Day 10. November Quartalsmitteilung zum 30. September 2026

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Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

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