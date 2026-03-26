Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
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26.03.2026 07:30:04
EQS-News: Stefan Bauerreis wird neuer Finanzvorstand (CFO) der Medios AG
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EQS-News: Medios AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Pressemitteilung
Stefan Bauerreis wird neuer Finanzvorstand (CFO) der Medios AG
Berlin, 26. März 2026 – Der Aufsichtsrat der Medios AG hat Stefan Bauerreis mit Wirkung zum 15. April 2026 als Mitglied des Vorstands und zum neuen Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft bestellt. Er folgt Falk Neukirch, der – wie am 6. März 2026 mitgeteilt – auf eigenen Wunsch zum Ende seiner regulären Amtszeit zum 30. April 2026 ausscheidet.
Mit der Bestellung von Stefan Bauerreis gewinnt Medios einen erfahrenen Finanzexperten mit langjähriger internationaler Führungserfahrung in der Industrie und bei börsennotierten Unternehmen. Er war unter anderem Finanzvorstand der Stabilus Gruppe und bekleidete mehr als zwei Jahrzehnte verschiedene leitende Finanzfunktionen innerhalb der Schaeffler Gruppe, darunter als CFO der Region Europa und CFO Deutschland. Stefan Bauerreis verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Corporate Accounting, Controlling, Finanzierung sowie Transformation und Steuerung internationaler Unternehmen.
Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG: „Mit Stefan Bauerreis gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanzexperten mit umfangreicher Erfahrung in international aufgestellten SDAX- und MDAX-Unternehmen. Er verbindet operative Exzellenz mit strategischer Weitsicht und hat in seiner bisherigen Laufbahn mehrfach unter Beweis gestellt, dass er Unternehmen erfolgreich durch Transformationsphasen führen kann. Wir sind überzeugt, dass er wichtige Impulse für die künftige Entwicklung von Medios setzen wird.“
Stefan Bauerreis: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, als Teil des Vorstandsteams die Zukunft der Medios AG mitzugestalten. Als CFO werde ich meinen Beitrag dazu zu leisten, den Erfolg der Medios Gruppe sowie ihre Positionierung als Marktführer im Bereich Specialty Pharma national wie international im Sinne unserer Shareholder und Mitarbeiter weiter auszubauen.“
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Über Medios AG
Mehr Informationen zum Thema Individualmedizin: https://app.medios.group/individualmedizin
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 232 566 - 800
|Fax:
|+49 30 232 566 - 801
|E-Mail:
|ir@medios.group
|Internet:
|www.medios.group
|ISIN:
|DE000A1MMCC8
|WKN:
|A1MMCC
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297976
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2297976 26.03.2026 CET/CEST
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