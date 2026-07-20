EQS-News: STEICO SE: Halbjahresbericht 2026 – Aufholeffekte im zweiten Quartal bei gleichzeitigem Kostendruck

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STEICO SE: Halbjahresbericht 2026 – Aufholeffekte im zweiten Quartal bei gleichzeitigem Kostendruck



20.07.2026 / 21:10 CET/CEST

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STEICO SE: Halbjahresbericht 2026 – Aufholeffekte im zweiten Quartal bei gleichzeitigem Kostendruck

Feldkirchen bei München, 20. Juli 2026 – Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute seinen Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht.

Mit Beginn der Bausaison im zweiten Quartal 2026 hat die Nachfrage nach STEICO Produkten deutlich zugenommen. Zum Ende des ersten Halbjahrs 2026 liegt der STEICO Konzernumsatz mit 200,3 Mio. € um 0,6% über der Vorjahresperiode (VJ: 199,1 Mio. €), wodurch das schwächere erste Quartal ausgeglichen werden konnte.

STEICO war jedoch auch im zweiten Quartal mit massiven Kostensteigerungen in Folge des USA/Iran-Kriegs und den damit einhergehenden Lieferkettenstörungen konfrontiert. Eine nachhaltige Entspannung ist derzeit nicht ersichtlich, die Bezugskosten steigen in vielen Bereichen weiter. Bereits vorgenommene Preiserhöhungen zur Kompensation der Kostensteigerungen greifen mit zeitlichem Verzug, wodurch die Margen des ersten Halbjahrs noch deutlich beeinflusst sind. So beläuft sich das EBITDA nach sechs Monaten auf 29,0Mio.€, das entspricht einem Rückgang von 22,1% ggü. der Vorjahresperiode (VJ: 37,2 Mio. €). Das EBIT liegt mit 14,7Mio.€ um 30,8% unter Vorjahr (VJ: 21,2Mio.€). Die EBIT-Marge (im Verhältnis zur Gesamtleistung) beläuft sich zum Ende des ersten Halbjahrs auf 7,5%.

Das geschäftsführende Direktorium geht davon aus, dass im zweiten Halbjahr ein weiteres Wachstum erreicht werden kann und sich die Margensituation weiter verbessert. Dementsprechend bestätigt das geschäftsführende Direktorium die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Sofern sich die Konjunkturaussichten nicht weiter eintrüben, rechnet die Geschäftsleitung für das Gesamtjahr2026 mit einer Umsatzentwicklung zwischen -2% und +4% im Vergleich zum Vorjahr. Das entspräche einem Umsatz von rund 375Mio.€ bis 398Mio.€. Das EBIT wird zwischen 30Mio.€ und 38Mio.€ erwartet. Das entspräche einer EBIT-Marge von 8,0%bis9,5%.

Der vollständige Bericht steht unter www.steico.com/de/ir zum Download bereit.

Unternehmensprofil

Der STEICOKonzern entwickelt, produziert und vertreibt Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICOWeltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.

STEICOist als Systemanbieter positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und biobasierte Dämmstoffe ergänzen.

Zu den Dämmstoffen zählen flexible Holzfaser-Dämmmatten, stabile Holzfaser-Dämmplatten sowie Einblasdämmstoffe aus Holzfasern und Zellulose. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle sowie Putzkomponenten für die Fassadendämmung runden das Gesamtsystem ab.

Seinen Kunden bietet der STEICOKonzern eine breite Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau.

Die Produkte des Münchener Unternehmens eignen sich sowohl beim Neubau wie auch bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade. STEICOProdukte können einen Beitrag für den Bau zukunftssicherer, energieeffizienter Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität leisten. Sie helfen, den Schutz vor Kälte, Hitze und Lärm dauerhaft zu verbessern.

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Andreas Schulze

STEICO SE

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