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18.01.2023 07:00:09
EQS-News: Steinhoff International Holdings N.V. : Result of Accelerated Placement of ordinary shares in Pepco Group N.V.
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EQS-News: Steinhoff International Holdings N.V.
/ Key word(s): Miscellaneous
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Result of Accelerated Placement of ordinary shares in Pepco Group N.V.
Further to the announcement released on 17 January 2023, Steinhoff International Holdings N.V. (the Company, together with its subsidiaries, Steinhoff or the Steinhoff Group) announces that the Steinhoff Group has sold through IBEX Retail Investments (Europe) Limited (the Seller), an indirect wholly owned subsidiary of the Company, an aggregate of 38 million ordinary shares in the capital of Pepco Group N.V. (Pepco Group) at a price of PLN 38.95 per share (the Placement), raising aggregate gross sale proceeds of approximately PLN 1,480.1 million (EUR 315.2 million). The Placement was upsized from its launch size of approximately 34.5 million ordinary shares due to investor demand.
Following closing of the Placement, the Company will indirectly hold 415,594,616 ordinary shares, representing approximately 72.3% of Pepco Groups issued share capital.
The proceeds of the Placement are payable in cash on usual settlement terms, and closing of the Placement is expected to occur on a T+2 basis on 20 January 2023. The Steinhoff Group intends to use the proceeds from the Placement to reduce its outstanding debt. Pepco Group will not receive any proceeds from the Placement.
The ordinary shares in Pepco Group retained by Steinhoff following the Placement will be subject to a 90-day lock-up period, subject to customary exemptions.
Goldman Sachs Bank Europe SE (Goldman Sachs) and J.P. Morgan SE (JP Morgan) are acting as Joint Global Coordinators in connection with the Placement. Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie (Santander) and Numis Europe Limited (Numis) are acting as Joint Bookrunners.
The Company has a primary listing on the Frankfurt Stock Exchange and a secondary listing on the JSE Limited.
Stellenbosch, South Africa
18 January 2023
IMPORTANT NOTICE
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18.01.2023 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG.
|Language:
|English
|Company:
|Steinhoff International Holdings N.V.
|cnr Adam Tas and Devon Valley Road
|7600 Stellenbosch
|South Africa
|Phone:
|+27218080700
|Fax:
|+27218080800
|E-mail:
|investors@steinhoffinternational.com
|Internet:
|www.steinhoffinternational.com
|ISIN:
|NL0011375019
|WKN:
|A14XB9
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|1537393
|End of News
|EQS News Service
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1537393 18.01.2023 CET/CEST
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