Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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28.07.2026 08:00:04
EQS-News: Stellantis gibt Vereinbarung über den Verkauf des Carsharing-Geschäfts von Free2move an Mutares bekannt
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Stellantis gibt Vereinbarung über den Verkauf des Carsharing-Geschäfts von Free2move an Mutares bekannt
Free2move bietet kurz- und langfristige Free-Floating-Carsharing-Dienste an, die rund um die Uhr über eine eigene mobile Applikation buchbar sind. Das Unternehmen betreibt eine der geografisch am stärksten diversifizierten Carsharing-Plattformen mit Flotten in 14 Städten in Europa und den USA.
Diese Transaktion steht im Einklang mit der Strategie, die im FaSTLAne-2030-Plan von Stellantis dargelegt ist. Das Unternehmen verfolgt einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation und lenkt Investitionen und Ressourcen gezielt in die Regionen, Marken und Technologien mit dem größten Renditepotenzial.
Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme des Carsharing-Geschäfts von Free2move baut Mutares eine neue Plattform im Mobilitätssektor auf. Die Pläne umfassen ein neu ausgerichtetes Management der internationalen Flotte, die weitere Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge sowie eine verstärkte Fokussierung auf die Kundenerfahrung und die urbanen Mobilitätsbedürfnisse von Kommunen.
Als eigenständige Einheit unter dem Dach von Mutares soll das Carsharing-Geschäft Free2move von größerer Agilität, gezielten Investitionen und einer höheren operativen Flexibilität profitieren, um Wachstum in einem wettbewerbsintensiven Mobilitätsmarkt zu erzielen.
„Durch die Schärfung unseres Fokus auf das automobile Kerngeschäft stärken wir unsere Fähigkeit, langfristig Leistung zu erbringen“, kommentiert Virgilio Cerutti, Head of Business Development & Partnerships bei Stellantis. „Wir legen großen Wert darauf, eng mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang für Kunden, Partner und Mitarbeiter zu gewährleisten.”
„Das Carsharing-Geschäft von Free2move vereint eine starke, international anerkannte Marke mit einem klaren Potenzial für operative Verbesserungen im Rahmen der geplanten Herauslösung von Stellantis“, kommentiert Johannes Laumann, CIO von Mutares, und ergänzt: „Gemeinsam mit dem Managementteam freuen wir uns darauf, das Betriebsmodell von Free2move zu stärken und das Unternehmen zu einer eigenständigen, führenden Plattform im Mobilitätssektor weiterzuentwickeln.“
Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der anwendbaren Informations- und Konsultationsprozesse mit Arbeitnehmervertretungen sowie behördlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Bedingungen gemäß den einschlägigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen.
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Stellantis (NYSE: STLA / Euronext Mailand: STLAM / Euronext Paris: STLAP) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, seinen Kunden die Freiheit zu geben, ihre Art der Mobilität selbst zu wählen, nutzt dabei modernste Technologien und schafft Werte für alle Stakeholder. Das einzigartige Markenportfolio umfasst die ikonischen und innovativen Marken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move und Leasys. Weitere Informationen unter www.stellantis.com.
Mutares SE & Co. KGaA
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Stellantis
Nathalie Roussel
28.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2367560
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2367560 28.07.2026 CET/CEST
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