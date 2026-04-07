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07.04.2026 07:50:03

EQS-News: Steyr Motors AG schließt die Übernahme von BUKH A/S ab – Wichtiger Schritt in neue Märkte mit hohem Synergiepotenzial

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Steyr Motors AG schließt die Übernahme von BUKH A/S ab – Wichtiger Schritt in neue Märkte mit hohem Synergiepotenzial

07.04.2026 / 07:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Steyr Motors AG schließt die Übernahme von BUKH A/S ab – Wichtiger Schritt in neue Märkte mit hohem Synergiepotenzial

  • Closing erfolgreich vollzogen: Erstkonsolidierung ab Q2 2026
  • Strategischer Quantensprung: Ausbau zum Full-Range-Anbieter (24–700 PS) mit deutlich höherem Umsatzpotenzial je Kunde
  • Skalierung & Synergien: Stärkung von Produktion, Vertrieb und Aftermarket mit signifikanten Cross-Selling-Potenzialen
  • Wertsteigernd: Positiver Ergebnisbeitrag bereits im ersten Konsolidierungsjahr erwartet

Steyr, Österreich, 7. April 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat den Erwerb von 100 % der Anteile an der dänischen BUKH A/S sowie der SLC Ejendomme ApS erfolgreich abgeschlossen. Mit der Transaktion setzt Steyr Motors den strategischen Ausbau zum führenden Anbieter für missionskritische Defense- und Marine-Anwendungen konsequent fort. Die Erstkonsolidierung der BUKH-Gruppe erfolgt ab dem zweiten Quartal 2026.

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, kommentiert: „Mit dem erfolgreichen Closing von BUKH vollziehen wir einen strategischen Quantensprung in unserem Marine- und Defense-Geschäft. Die Erweiterung unseres Portfolios, der Zugang zu neuen Märkten und die entstehenden Synergiepotenziale schaffen die Grundlage für weiteres internationales Wachstum.“

Mit BUKH integriert Steyr Motors einen international führenden Spezialisten für SOLAS-zertifizierte Motoren (Safety of Life at Sea) mit einem global etablierten Distributions- und Servicenetzwerk. Die Transaktion erweitert die Leistungsbandbreite signifikant von bislang 120 bis 300 PS auf künftig 24 bis 700 PS. Damit bietet Steyr Motors erstmals ein nahezu durchgängiges Marine-Portfolio, erhöht das Umsatzpotenzial je Kunde deutlich und verbessert die Wettbewerbsfähigkeit bei internationalen Ausschreibungen.

Gleichzeitig realisiert Steyr Motors mit dem Vollzug der Transaktion deutliche Skalierungseffekte: Das Absatzvolumen im SOLAS-Bereich steigt signifikant, ein zweiter europäischer Produktionsstandort stärkt die industrielle Basis und erhöht die Resilienz der Lieferkette. Zudem beschleunigt das komplementäre Vertriebsnetzwerk von BUKH den Marktzugang, insbesondere in Asien und Südamerika, und eröffnet zusätzliche Cross-Selling-Potenziale.

Strategisch gewinnt die Akquisition insbesondere im Defense-Bereich an Bedeutung. Die erweiterte Leistungsspanne ermöglicht eine stärkere Positionierung im wachsenden Markt für unbemannte Überwassersysteme (USV – Unmanned Surface Vessels). Gleichzeitig baut Steyr Motors seine Stellung im SOLAS-Bereich weiter aus, der durch hohe regulatorische Eintrittsbarrieren, langfristige Ersatzteilzyklen und ein margenstarkes, wiederkehrendes Aftermarket-Geschäft geprägt ist.

Die Akquisition wird sich bereits im ersten vollen Konsolidierungsjahr positiv auf das Ergebnis auswirken und die operative Profitabilität sowie die EBIT-Marge von Steyr Motors in den kommenden Jahren nachhaltig stärken.

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Integrationsprozesses wird der bisherige Eigentümer und CEO von BUKH, Søren Christiansen, für mindestens zwei Jahre im Aufsichtsrat von BUKH tätig sein und die Integration aktiv begleiten. Zum 1. April hat Torben Damberg die operative Führung von BUKH übernommen. Der Maschinenbauingenieur verfügt über umfassende Erfahrung entlang der industriellen Wertschöpfungskette und war zuletzt als CTO/COO bei BUKH tätig. In dieser Funktion verantwortete er wesentliche Teile des operativen Geschäfts.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG
Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG
Investor Relations
Phone: +436766222367
E-Mail: ir@steyr-motors.com
www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Phone: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de


07.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Steyr Motors AG
Im Stadtgut B1
4407 Steyr
Österreich
Telefon: +43 7252 2220
E-Mail: office@steyr-motors.com
Internet: https://www.steyr-motors.com/de/
ISIN: AT0000A3FW25
WKN: A40TC4
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2303034

 
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2303034  07.04.2026 CET/CEST

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