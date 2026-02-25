EQS-News: Steyr Motors AG übernimmt BUKH A/S – Strategischer Ausbau zum führenden Anbieter für missionskritische Defense- und Marine-Anwendungen

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Steyr Motors AG übernimmt BUKH A/S – Strategischer Ausbau zum führenden Anbieter für missionskritische Defense- und Marine-Anwendungen



25.02.2026 / 14:58 CET/CEST

Steyr Motors AG übernimmt BUKH A/S – Strategischer Ausbau zum führenden Anbieter für missionskritische Defense- und Marine-Anwendungen

Übernahme des dänischen Marinemotorenherstellers BUKH A/S – international führender SOLAS-Spezialist mit starkem globalen Distributoren- und Servicenetzwerk

Erweiterung der Leistungsbandbreite auf ein nahezu durchgängiges Marine-Portfolio ermöglicht signifikant steigendes Umsatzpotenzial je Kunde

Übernahme erweitert die Opportunitäten im Defense-Bereich bei Unmanned Surface Vessels (USV)

Stärkung der Position als führender SOLAS-Player im zivilen und Defense-Segment mit wiederkehrendem Aftermarket-Geschäft

Akquisition bereits im ersten vollen Konsolidierungsjahr EBIT-steigernd bei gleichzeitig solider Kapitalstruktur

Steyr, Österreich, 25. Februar 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat heute eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Anteile an der dänischen BUKH A/S sowie der dänischen SLC Ejendomme ApS unterzeichnet. BUKH A/S ist ein international führender Spezialist für SOLAS-zertifizierte Motoren für Rettungs- und militärische Einsatzboote. Mit dieser Akquisition vollzieht Steyr Motors einen strategischen Entwicklungsschritt hin zu einem breit aufgestellten, global skalierbaren Anbieter im Bereich missionskritischer Marine-Anwendungen.

Durchgängiges Portfolio für Marinemotoren

Durch die Integration von BUKH erweitert Steyr Motors seine Leistungsbandbreite der angebotenen Motoren von bisher 120 bis 300 PS auf künftig 24 bis 700 PS. Damit entsteht erstmals ein nahezu durchgängiges Portfolio für Marinemotoren, das die Positionierung als Full-Range-Anbieter ermöglicht. Die erweiterte Produktpalette eröffnet Steyr Motors neue Chancen zur Teilnahme an internationalen Ausschreibungen über mehrere Leistungsstufen hinweg und erhöht das Umsatzpotenzial je Kunde signifikant. Gleichzeitig wird die Positionierung als Systemanbieter im Bereich missionskritischer Marine-Anwendungen weiter gestärkt.

BUKH ist international als einer der führenden Anbieter im SOLAS-Segment (Safety of Life at Sea) anerkannt – einem hochregulierten Markt mit hohen Eintrittsbarrieren und langfristigen Ersatzteil- und Servicezyklen. Das weltweit gültige SOLAS-Regelwerk definiert verbindliche Anforderungen u. a. für Schiffssicherheit, Rettungsmittel (z. B. Rettungsboote), Brandschutz, Notfall- und Evakuierungssysteme. Die Motoren kommen insbesondere in Rettungsbooten, Fast Rescue Boats, kommerziellen Spezialanwendungen sowie im Defense-Umfeld zum Einsatz – überall dort, wo höchste Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen gefordert ist. Gegründet 1899 und mit Hauptsitz in Krusaa, Dänemark, beschäftigt BUKH Mitarbeitende in Dänemark und in China. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen, gut vernetzten und engagierten Führungsteam geführt.

Deutlicher Skalierungseffekt

Das jährliche Absatzvolumen von BUKH liegt für SOLAS-zertifizierte Motoren bei rund dem Vierfachen des bisherigen SOLAS-Marinevolumens von Steyr Motors. Neben einer signifikanten Stückzahlerhöhung stärkt die Transaktion die industrielle Basis mit einem zweiten europäischen Produktionsstandort und erhöht gleichzeitig die Lieferkettenresilienz.

Zudem verfügt BUKH über ein starkes internationales Distributoren- und Servicenetzwerk, das den Marktzugang insbesondere in Asien und Südamerika deutlich verbessert. Diese komplementäre Kunden- und Vertriebsstruktur ermöglicht sofortige Cross-Selling-Potenziale sowie eine beschleunigte internationale Skalierung ohne zusätzliche Infrastrukturinvestitionen. Zudem sind deutliche Vertriebssynergien zu erwarten.

Die erweiterte Leistungsbandbreite eröffnet zusätzliche Opportunitäten – vor allem im Bereich unbemannter Systeme (USV – Unmanned Surface Vessels). Steyr Motors verzeichnet hier bereits eine stark steigende Nachfrage, konnte bislang jedoch aufgrund der eingeschränkten Leistungsbandbreite nicht sämtliche Projekte bedienen. Durch die Integration der BUKH-Plattform wird diese Lücke strategisch geschlossen.

Gleichzeitig stärkt die Übernahme die Positionierung als führender SOLAS-Player im zivilen und Defense-Marine-Segment. SOLAS-Zertifizierungen schaffen langfristige Kundenbindungen, wiederkehrende Aftermarket-Umsätze und eine stabile, margenstarke Geschäftsstruktur.

Hohes Synergie- und Margenpotenzial

Die Kombination beider Unternehmen eröffnet substanzielle operative und strategische Synergieeffekte. Durch die komplementären Produktportfolios und Vertriebsstrukturen entstehen unmittelbare Cross-Selling-Potenziale, insbesondere im margenstarken Aftermarket-Geschäft, das im SOLAS-Segment traditionell überdurchschnittliche Ersatzteil- und Serviceerträge generiert.

Ein zentraler strategischer Hebel liegt in der geplanten Plattformstrategie: Die Verbindung von BUKHs SOLAS-Integrationskompetenz mit dem technologischen Know-how und den Basismotoren von Steyr Motors schafft eine Grundlage für beschleunigte Entwicklungszyklen, verkürzte Time-to-Market-Prozesse und eine effizientere Nutzung von F&E-Ressourcen. Darüber hinaus eröffnet die Harmonisierung von IT- und Supportstrukturen zusätzliche Effizienzpotenziale auf Gruppenebene. Insgesamt erwartet Steyr Motors aus der Integration eine nachhaltige Verbesserung der operativen Profitabilität sowie eine strukturelle Stärkung der EBIT-Margen in den kommenden Jahren.

Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, kommentiert: „Mit BUKH gewinnen wir einen international anerkannten SOLAS-Spezialisten für Mission-Critical-Anwendungen. Mit erweitertem Leistungsportfolio können wir zusätzliche Marktchancen sofort adressieren, insbesondere im stark wachsenden USV-Segment, in dem wir bereits heute eine sehr hohe Nachfrage sehen. Diese Transaktion ist für uns ein strategischer Quantensprung im Marine- und Defense-Geschäft und stellt zugleich den Auftakt einer Reihe potenzieller weiterer Akquisitionen im Rahmen unserer strategischen M&A-Agenda dar.“

Finanzierung der Transaktion

Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt über eine ausgewogene Kombination aus liquiden Mitteln und einer Sachkapitalerhöhung. Ein signifikanter Teil des Kaufpreises wird in bar beglichen, während der verbleibende Anteil durch die Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital erfolgt. Der Verkäufer unterliegt dabei einer Lock-up-Verpflichtung. Zusätzlich ist ein Earn-out-Modell vereinbart, das an operative Erfolgskennzahlen der kommenden Geschäftsjahre gekoppelt ist und damit eine Interessengleichheit zwischen Käufer und Verkäufer sicherstellt. Die Transaktionsstruktur ist so gestaltet, dass die Kapitalstruktur der Steyr Motors AG solide bleibt und gleichzeitig Spielraum für weiteres organisches Wachstum sowie strategische Initiativen erhalten wird. Auf EBIT-Basis wird die Akquisition bereits im ersten vollen Konsolidierungsjahr klar wertsteigernd wirken.

Der Vollzug der Transaktion steht unter üblichen aufschiebenden Bedingungen und wird bis Ende des 1. Quartals 2026 erwartet.

Kontinuität im Management

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Integrationsprozesses wird der bisherige Eigentümer und CEO von BUKH, Søren Christiansen, für mindestens zwei Jahre im Aufsichtsrat von BUKH verbleiben und die Integration aktiv begleiten. Damit werden Know-how-Transfer, Distributor-Stabilität und operative Kontinuität gewährleistet.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

