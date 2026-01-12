EQS-News: Steyr Motors beschleunigt Expansion in Asien – 5-Jahres-Rahmenvertrag mit mindestens EUR 30 Mio. Umsatz bis 2030 gesichert – Aufbau einer lokalen Produktion in China gestartet

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Expansion

Steyr Motors beschleunigt Expansion in Asien – 5-Jahres-Rahmenvertrag mit mindestens EUR 30 Mio. Umsatz bis 2030 gesichert – Aufbau einer lokalen Produktion in China gestartet



Steyr Motors beschleunigt Expansion in Asien – 5-Jahres-Rahmenvertrag mit mindestens EUR 30 Mio. Umsatz bis 2030 gesichert – Aufbau einer lokalen Produktion in China gestartet

5-Jahres-Rahmenvertrag mit garantiertem Mindestumsatz: Export von mindestens 750 Motoren aus Österreich nach China

Zusätzliches Joint Venture mit dem asiatischen Partner Trysun mit dem Ziel einer lokalen Produktion in China, um den asiatischen Markt effizienter bedienen zu können

Reiner Wachstumseffekt ohne zusätzlichen Investitionsbedarf

Hohes Upside-Potenzial von mehr als EUR 100 Mio. über den bisherigen Businessplan hinaus

Steyr, Österreich, 12. Januar 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, stärkt ihre Marktposition in Asien. Steyr Motors hat einen 5-Jahres-Rahmenvertrag mit garantiertem Mindestumsatz abgeschlossen und zusätzlich – unabhängig davon – ein Joint Venture mit dem asiatischen Partnerunternehmen Trysun gegründet, das bereits operativ gestartet ist. Dieser Schritt markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Lokalisierungsstrategie von Steyr Motors in China und den asiatischen Nachbarländern und bildet den Startpunkt für einen mehrstufigen Lokalisierungspfad in Richtung einer künftig in Asien angesiedelten Fertigung.

Der 5-Jahres-Rahmenvertrag sichert Steyr Motors ein verbindliches Auftragsvolumen von mindestens 750 zusätzlichen Motoren bis 2030. Diese Motoren werden initial direkt am Standort Steyr, Österreich, produziert und von dort nach China exportiert, womit der Vertrag unmittelbar planbare Umsätze und eine hohe Visibilität über mehrere Jahre gewährleistet.

Parallel dazu und unabhängig vom 5-Jahres-Vertrag hat Steyr Motors ein Joint Venture mit Trysun gegründet, das als strategische Plattform für die weitere Lokalisierung in China und angrenzenden asiatischen Märkten dient. Das Joint Venture und der Aufbau einer lokalen Produktion in China sind bereits gestartet. Ziel ist es, zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen, die nicht Bestandteil des gesicherten Mindestvolumens aus dem 5-Jahres-Vertrag sind, um den asiatischen Markt effizienter beliefern zu können.

Durch die Kombination aus gesichertem Exportgeschäft aus Österreich und zusätzlichem lokalem Wachstum über das Joint Venture stärkt Steyr Motors seine Marktposition in einer der weltweit dynamischsten Wachstumsregionen nachhaltig. Das Joint Venture ist für Steyr Motors mit keinerlei Kapitalinvestitionen verbunden und erzeugt somit einen reinen Wachstumseffekt ohne Belastung der Investitionsplanung.

Die schrittweise Lokalisierung ermöglicht es Steyr Motors, noch gezielter auf die Anforderungen asiatischer Kunden zu reagieren, Marktanteile schneller auszubauen sowie neue Anwendungsbereiche und Geschäftsfelder zu erschließen. Gleichzeitig eröffnet das Modell signifikantes zusätzliches Upside-Potenzial, das deutlich über die gesicherten Mindestumsätze hinausgeht.

Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors: „Der neue 5-Jahres-Rahmenvertrag verschafft uns eine außergewöhnlich hohe Planungssicherheit durch einen garantierten Mindestumsatz und den Export unserer Motoren aus Österreich nach China. Darüber hinaus haben wir mit dem Joint Venture mit Trysun einen verlässlichen und technologisch versierten Partner an unserer Seite, der unsere Vision von Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit teilt. Die erweiterte Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, den asiatischen Markt langfristig zu erschließen und unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen vor Ort anbieten zu können. Ohne zusätzliche Investitionen erschließen wir uns, wie im Halbjahresbericht angekündigt, ein erhebliches Upside-Potenzial von mehr als EUR 100 Mio. Auftragswert über den bisher kommunizierten Businessplan hinaus.“

Das Joint Venture fungiert zudem als strategisches Pilotprojekt und bildet als Blaupause die Grundlage für zukünftige Kooperationen, etwa in Form von Lizenzproduktionen, mit dem Ziel, die globale Präsenz von Steyr Motors weiter auszubauen.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

