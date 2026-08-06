Steyr Motors Aktie
WKN DE: A40TC4 / ISIN: AT0000A3FW25
|
06.08.2026 10:30:04
EQS-News: Steyr Motors: Einladung zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 am Mittwoch, 19. August 2026, um 10:00 Uhr (MESZ)
|
EQS-News: Steyr Motors AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz
Steyr Motors: Einladung zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 am Mittwoch, 19. August 2026, um 10:00 Uhr (MESZ)
Steyr, Österreich, 6. August 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, wird ihren Halbjahresbericht 2026 am 19. August 2026 veröffentlichen. An diesem Tag findet um 10:00 Uhr (MESZ) ein Earnings Call statt.
Der Earnings Call wird von Julian Cassutti (CEO) und Björn Krausmann (CFO) geleitet. Gemeinsam werden sie durch die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 und den Ausblick für den weiteren Jahresverlauf führen sowie einen Überblick über die Geschäftsentwicklung von Steyr Motors geben. Im Anschluss an die Präsentation folgt eine Q&A-Session.
Der Earnings Call findet in englischer Sprache statt.
Um am Earnings Call teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:
https://webcast.meetyoo.de/reg/RztXfrLA2T49
Alle Teilnehmer werden während der Präsentation stummgeschaltet sein. Teilnehmer, die eine Frage stellen möchten, können dies im Anschluss an die Präsentation während der Q&A-Session tun.
Vor Beginn des Earnings Calls werden der ungeprüfte Halbjahresbericht 2026 sowie eine Präsentation auf der Unternehmenswebsite unter https://ir.steyr-motors.com/publikationen/ verfügbar sein.
Steyr Motors AG
Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz
06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Steyr Motors AG
|Im Stadtgut B1
|4407 Steyr
|Österreich
|Telefon:
|+43 7252 2220
|E-Mail:
|office@steyr-motors.com
|Internet:
|https://www.steyr-motors.com/de/
|ISIN:
|AT0000A3FW25
|WKN:
|A40TC4
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900I7M6Z1HG0L8440
|EQS News ID:
|2378570
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2378570 06.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Aktien in diesem Artikel
|Steyr Motors
|34,14
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.