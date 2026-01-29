EQS-News: Steyr Motors erhält Entwicklungsauftrag von einem international führenden Rüstungs- und Technologiekonzern aus Singapur

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Steyr Motors erhält Entwicklungsauftrag von einem international führenden Rüstungs- und Technologiekonzern aus Singapur



29.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Steyr Motors erhält Entwicklungsauftrag von einem international führenden Rüstungs- und Technologiekonzern aus Singapur

Entwicklung und Lieferung von Motoren für ein hochmodernes All-Terrain-Fahrzeug

Signifikantes Absatzpotenzial von mehr als EUR 20 Mio. bis 2030 zusätzlich zum bestehenden Auftragsbestand

Signalwirkung für die asiatischen Märkte außerhalb Chinas

Steyr, Österreich, 29. Januar 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat einen strategisch bedeutsamen und richtungsweisenden Entwicklungsauftrag von einem international führenden Anbieter von Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien mit Hauptsitz in Singapur erhalten. Der börsennotierte Kunde entwickelt und produziert moderne Landfahrzeuge, Waffensysteme, Munitionslösungen sowie integrierte Mobilitäts- und Schutzsysteme für Streitkräfte und Sicherheitsbehörden weltweit.

Strategische Zusammenarbeit für zukunftsweisende Fahrzeugtechnologie

Für ein neues, zukunftsorientiertes All-Terrain-Fahrzeugkonzept wurde Steyr Motors mit der Entwicklung und Lieferung des leistungsstarken 4-Zylinder-Fahrzeugmotors M14TCI-120 beauftragt. Die Kombination aus hoher Leistungsdichte, außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und extremer Robustheit macht den M14TCI-120 zu einer idealen Antriebslösung für das geplante Fahrzeugkonzept und unterstreicht die technologische Führungsposition von Steyr Motors im Segment einsatzkritischer Antriebssysteme.

Attraktives Marktpotenzial und hohes Auftragsvolumen erwartet

Der Entwicklungsauftrag umfasst Motorlieferung sowie Entwicklungsleistungen. Darüber hinaus ergibt sich aus der aktuellen Projektplanung ein signifikantes langfristiges Absatzpotenzial für Motorenlieferungen im hohen dreistelligen Bereich mit einem erwarteten Auftragsvolumen für Steyr Motors von mehr als EUR 20 Mio. bis 2030, welches über den bisher kommunizierten Auftragsbestand hinausgeht. Dieses Potenzial reflektiert die zunehmende internationale Nachfrage nach leistungsstarken und zuverlässigen Antriebssystemen für moderne Einsatzfahrzeuge.

Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, kommentiert: „Die Zusammenarbeit mit dem neuen Kunden hat einen ähnlichen Leuchtturmcharakter wie der vor rund einem Jahr geschlossene Entwicklungsauftrag mit der Rheinmetall Landsysteme GmbH. Dass der in Singapur ansässige Rüstungs- und Technologiekonzern auf unsere Expertise und Erfahrung setzt, bestätigt die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte und unseres Entwicklungsteams. Wir sind stolz und freuen uns darauf, mit unserem M14TCI-120 einen zentralen Beitrag zu einem zukunftsweisenden Fahrzeugkonzept leisten zu dürfen. Dieses Projekt hat Signalcharakter und ist die Basis für weitere Plattformen bei diesem Kunden. Der Entwicklungsauftrag unterstreicht unsere Rolle als bevorzugter Entwicklungspartner für anspruchsvolle Antriebslösungen in sicherheitsrelevanten Anwendungen weltweit und bildet eine weitere starke Basis für unser Wachstum.“



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-Mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de