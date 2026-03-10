EQS-News: Steyr Motors schlägt Hauptversammlung zwei erfahrene Industrie- und Kapitalmarktexperten zur Neubesetzung des Aufsichtsrats vor

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Personalie

Steyr, Österreich, 10. März 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, plant eine Neubesetzung ihres Aufsichtsrates und schlägt der Hauptversammlung am 10. April 2026 mit Rolf Wirtz und Gerhard Schwartz zwei erfahrene Industrie- und Kapitalmarktexperten als neue Mitglieder des Aufsichtsrats vor.

Nachdem der bisherige Großaktionär, die Mutares SE & Co. KGaA, seine Anteile an der Steyr Motors AG im November 2025 vollständig veräußert hat, stehen die bisherigen Aufsichtsräte und Vertreter der Mutares SE & Co. KGaA, Dr. Christian Klingler und Fabian Schlegel, für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Ihre Aufsichtsratstätigkeit endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 10. April 2026.

Mit der heute veröffentlichten Hauptversammlungseinladung schlägt die Gesellschaft daher zwei neue Mitglieder zur Wahl in den Aufsichtsrat vor, die sich durch umfangreiche Industrie- und Kapitalmarktexpertise auszeichnen.

Rolf Wirtz ist ein langjährig erfahrener Top-Manager aus dem Defense-Umfeld, der zuletzt bis 2022 als CEO der TKMS tätig war. Er bringt neben tiefer Expertise aus der für die Steyr Motors wesentlichen Verteidigungsindustrie auch umfassende Führungserfahrung im internationalen Industriekontext mit und soll als designierter Aufsichtsratsvorsitzender den Vorstand beim weiteren Ausbau des Geschäfts im militärischen und zivilen Bereich begleiten.

Gerhard Schwartz ist dem österreichischen Kapitalmarkt als Finanzexperte bestens bekannt und kann auf eine langjährige Karriere als Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, zuletzt als Managing Partner bei EY, zurückblicken. Er soll als designierter Leiter des Prüfungsausschusses Steyr Motors insbesondere beim weiteren Ausbau der wesentlichen Finanz- und Kontrollfunktionen begleiten, um die Organisation erfolgreich für weiteres Wachstum aufzustellen.

Zudem schlägt die Gesellschaft Alexander Fitzka, Investment Manager der B&C-Gruppe, der bereits seit August 2025 Teil des Aufsichtsrates ist, zur Wiederwahl vor.

Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors: „Ich freue mich, mit den neu vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedern weiterhin einen hochqualifizierten und erfahrenen Aufsichtsrat an der Seite zu haben, der das Unternehmen bei den nächsten Wachstumsschritten bestmöglich begleiten und beaufsichtigen wird. Bei den ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern möchte ich mich herzlich für das offene und vertrauensvolle Zusammenwirken zum Wohle der Gesellschaft bedanken.“

Die ordentliche Hauptversammlung der Steyr Motors AG findet am 10. April 2026 um 10 Uhr in Steyr statt. Die zugehörigen Dokumente sind ab heute auf der Internetseite der Steyr Motors AG im Bereich Investor Relations unter ir.steyr-motors.com einsehbar.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +43 676 6222 367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de