Steyr Motors Aktie
WKN DE: A40TC4 / ISIN: AT0000A3FW25
17.02.2026 10:09:53
EQS-News: Steyr Motors stellt Konzernstruktur auf Holding-Modell um – Plattform für beschleunigtes Wachstum und internationale Expansion
EQS-News: Steyr Motors AG
Steyr Motors stellt Konzernstruktur auf Holding-Modell um – Plattform für beschleunigtes Wachstum und internationale Expansion
Steyr, Österreich, 17. Februar 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, plant eine strategische Neuaufstellung ihrer Konzernstruktur. Der operative Geschäftsbetrieb soll künftig in eine 100%ige Tochtergesellschaft eingebracht werden, während die Steyr Motors AG als strategische Holding fungieren wird.
Mit dieser Neuaufstellung schafft Steyr Motors die strukturellen Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase. Die klare Trennung von strategischer Steuerung und operativem Geschäft erhöht Transparenz und Effizienz in der Unternehmensführung, stärkt die Governance-Struktur und verbessert die finanzielle sowie rechtliche Flexibilität des Konzerns.
Die Holding-Struktur ermöglicht eine höhere Transaktionsfähigkeit, indem Akquisitionen, Beteiligungen oder Joint Ventures flexibel auf Ebene einzelner Tochtergesellschaften strukturiert und finanziert werden können – mit klarer Risikoseparierung und optimierter Kapitalallokation sowie einer schnelleren Integration neuer Geschäftsbereiche. Zudem verbessert die neue Struktur die Finanzierungsoptionen. Die einzelnen Geschäftsbereiche können zielgerichtet mit Eigen- oder Fremdkapital ausgestattet werden; zugleich steigt die Attraktivität für strategische Investoren und Finanzierungspartner. Gleichzeitig werden zentrale Funktionen gruppenweit gebündelt und wesentliche immaterielle Vermögenswerte sowie Schlüsseltechnologien strukturell abgesichert. Dies erhöht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und schafft eine robuste Plattform für organisches und anorganisches Wachstum.
Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors: „Mit der neuen Holdingstruktur schaffen wir die organisatorische und finanzielle Plattform für die nächste Entwicklungsstufe von Steyr Motors. Wir bereiten den Konzern gezielt auf geplante Akquisitionen vor und schaffen die Flexibilität, neue Geschäftsfelder und technologische Kompetenzen effizient in die Gruppe zu integrieren. Unser Ziel ist es, Steyr Motors als technologisch führende, international skalierbare Unternehmensgruppe weiterzuentwickeln.“
Die Umstrukturierung unterliegt der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung der Steyr Motors AG am 10. April 2026. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der Steyr Motors AG zum Grundsatzbeschluss wird in den nächsten Tagen erwartet.
Weitere Details zur geplanten Umstrukturierung werden unter anderem im Spaltungsbericht des Vorstands zusammen mit der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung veröffentlicht.
Steyr Motors AG
17.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
2277224 17.02.2026 CET/CEST
