EQS-News: stock3 AG: Deutlicher Anstieg der Tradezahlen im Gesamtjahr 2025 – Rekord bei ausgeführten Orders

stock3 AG: Deutlicher Anstieg der Tradezahlen im Gesamtjahr 2025 – Rekord bei ausgeführten Orders

2,3 Mio. Trades im Gesamtjahr 2025 (+32 % zum Vorjahr)

Rund 605.000 Transaktionen über brokerize-Schnittstelle in Q4/2025

+42 % zum Vorjahresquartal, +6 % zum Vorquartal

München, 11.2.2026 – Das vergangene Jahr war für die Münchner stock3 AG ein Rekordjahr bezogen auf die Anzahl der ausgeführten Orders: Über die Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize GmbH wurden 2025 insgesamt rund 2,3 Mio. Transaktionen umgesetzt. Nach 1,74 Mio. Trades im Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von rund 32 %. Allein im vierten Quartal 2025 wurden rund 605.000 Orders ausgeführt. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal ergibt sich ein deutliches Plus von 42 % (Q4 2024: rund 426.000 Trades). Im Vergleich zum Vorquartal entspricht das einem Wachstum von rund 6 % (Q3 2025: rund 571.000 Trades).

„Mit dem starken Gesamtjahr 2025 haben wir einen neuen Bestwert bei den Tradezahlen erreicht“, sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. „Die deutliche Steigerung zeigt, dass unsere Plattformen bei aktiven Traderinnen und Tradern weiter an Attraktivität gewinnen.“

Maßgeblich für das Wachstum waren neben technischen Innovationen vor allem gezielte Marketing- und Partnerschaftsinitiativen. So bedient stock3 mit dem neuen Performance-Tool „Mein TradeTracker“ die steigende Nachfrage von Brokerage-Kunden nach detaillierten Portfolio- und Tradeanalysen. Ergänzend dazu wurde mit der Marketingaktion „Trading Boost“ in Kooperation mit der Deutschen Börse ein Paket etabliert, das die Attraktivität von stock3 als Tradingplattform weiter steigert. Durch Zusatzleistungen wie Xetra® Realtime Kurse bietet es Kundinnen und Kunden eine fundierte Basis für ihre Handelsaktivitäten. Diese Maßnahmen führten sowohl zu einem deutlichen Zuwachs an aktiven Nutzerinnen und Nutzern der Handelsfunktionalität als auch zu einer gestiegenen Handelsaktivität im Bestand. Diese Strategie der gezielten Produkt- und Kooperationsentwicklung wird auch im laufenden Jahr konsequent fortgesetzt.

„Wir sind mit einem ausgesprochen guten Momentum in das Jahr 2026 gestartet und sehen bereits in den ersten Wochen weiteres Wachstum“, so Robert Abend weiter. „Auf dieser Basis wollen wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und mit Innovation, Nutzerfreundlichkeit und professionellen Tools auch künftig Maßstäbe für aktives Trading setzen.“

