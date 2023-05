EQS-News: stock3 AG: Tradezahlen in Q1 wieder ansteigend Neue Partnerschaften und Broker-Anbindungen geplant

EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

stock3 AG: Tradezahlen in Q1 wieder ansteigend Neue Partnerschaften und Broker-Anbindungen geplant 465.297 Transaktionen über brokerize-Schnittstelle in Q1

+13 % im Vergleich zu Q4/2022

Mehrere neue Partnerschaften noch in diesem Jahr erwartet München, 02.05.2023 Die stock3 AG kann sich im ersten Quartal des Jahres über gestiegene Tradingaktivitäten freuen. Über die Schnittstelle ihrer 100%-Tochter brokerize GmbH kürzlich gekürter Pitch-Gewinner der FintechWorld 2023 im Bereich Open Banking wurden in den ersten drei Monaten 2023 465.297 Trades ausgeführt. Das entspricht einem Anstieg von 13 % im Vergleich zum Vorquartal (Q4 2022: 412.155 Trades). Gegenüber dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal (Q1 2022) gingen die Tradezahlen erwartungsgemäß hingegen zurück (-31 %). Das erste Quartal des vergangenen Jahres war von einer ungewöhnlich hohen Volatilität und damit Handelsaktivität geprägt. Ab Mitte 2022 registrierte die gesamte Branche rückläufige Tradezahlen. Der positive Trend, trotz niedriger Volatilität, bei den Tradezahlen im ersten Quartal dieses Jahres bestätigt einmal mehr die überdurchschnittliche Aktivität unserer Nutzerinnen und Nutzer auch in schwierigen Marktphasen, ordnet Vorstand der stock3 AG, Robert Abend, die Entwicklung ein. Positiv stimmen auch die konkreten Zukunftsaussichten für das Jahr 2023. Mit onvista und der Goldesel Trading & Investment Community steht der Livegang für zwei namhafte Plattformen kurz bevor. Neben verschiedenen vielversprechenden Gesprächen wurden einige weitere Partnerschaften bereits unterzeichnet. In Kürze wird auch die Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 wieder direkt vom Trading-as-a-Service-Angebot der brokerize GmbH profitieren: Hier wird es demnächst Zuwachs bei den angebundenen Online-Brokern geben. Die Relevanz des brokerize-Geschäftsmodells zeigte sich auch auf der diesjährigen FintechWorld 2023, erläutert Robert Abend. Das von uns angestrebte Open-Brokerage-Ökosystem, welches wir gemeinsam mit Brokern und FinTechs aufbauen, traf hier auf offene Ohren: Die Jury der FintechWorld, an der über 100 FinTechs in unterschiedlichen Themenwelten teilnahmen, wählte brokerize im Bereich Open Banking auf den 1. Platz. Über die stock3 AG Der Münchner FinTech-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Juliane Paul juliane.paul@stock3.com

