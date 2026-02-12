EQS-News: STRABAG SE erreicht im Geschäftsjahr 2025 neue Meilensteine

EQS-News: STRABAG SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

STRABAG SE erreicht im Geschäftsjahr 2025 neue Meilensteine



12.02.2026 / 07:00 CET/CEST

STRABAG SE erreicht im Geschäftsjahr 2025 neue Meilensteine Leistung um 6 % gesteigert und erstmals über € 20 Mrd.

Auftragsbestand – durch Fokus auf Wachstumsmärkte – um 24 % auf über € 31 Mrd. ausgebaut

Ausblick 2026: Leistung von rd. € 22 Mrd., EBIT-Marge in einer Bandbreite zwischen 5 % und 5,5 % erwartet STRABAG SE 2025 2024 % 2024 – 2025 Leistung 20.423,95 19.238,80 6 % Auftragsbestand 31.374,55 25.362,47 24 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 80.211 78.174 3 % NORD + WEST 2025 2024 % 2024 – 2025 Leistung 8.531,01 8.239,86 4 % Auftragsbestand 13.413,69 12.088,14 11 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 23.161 22.392 3 % SÜD + OST 2025 2024 % 2024 – 2025 Leistung 7.694,14 7.502,30 3 % Auftragsbestand 7.963,12 7.738,49 3 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 26.218 26.852 -2 % INTERNATIONAL + SONDERSPARTEN 2025 2024 % 2024 – 2025 Leistung 4.030,13 3.268,68 23 % Auftragsbestand 9.981,89 5.505,02 81 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 22.796 21.255 7 % SONSTIGES 2025 2024 % 2024 – 2025 Leistung 168,67 227,96 -26 % Auftragsbestand 15,85 30,82 -49 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 8.036 7.675 5 % Leistung / Auftragsbestand in Mio. €



Der börsenotierte, europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen STRABAG SE hat heute erste Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie einen Ausblick auf 2026 bekannt gegeben. „Mit einer Leistung von erstmals über 20 Milliarden Euro, einem Auftragsbestand von mehr als 30 Milliarden Euro und einer höheren EBIT-Marge haben wir im Geschäftsjahr 2025 gleich mehrere historische Meilensteine erreicht. Diese Ergebnisse unterstreichen die Resilienz unseres Geschäftsmodells und die konsequente Umsetzung unserer Strategie mit Fokus auf Wachstumsmärkte. Damit gehen wir gestärkt in das Jahr 2026 und blicken optimistisch auf Chancen, die sich vor allem im Infrastrukturbereich bieten“, erklärt Stefan Kratochwill, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.



Leistung

Der STRABAG SE-Konzern steigerte die Leistung im Geschäftsjahr 2025 um 6 % auf € 20.423,95 Mio. und erzielte in allen operativen Segmenten Zuwächse. Rund die Hälfte des Leistungsanstiegs ist auf die Übernahme der australischen Georgiou Group im ersten Quartal 2025 zurückzuführen. In den Bestandsmärkten wurden die größten Leistungszuwächse in Polen, Tschechien und Deutschland erzielt. Rückläufig entwickelte sich die Leistung hingegen im Vereinigten Königreich, bedingt durch die Verschiebung von Leistungsanteilen aus Großprojekten in Folgejahre.



Auftragsbestand

Im Jahresverlauf 2025 überschritt der Auftragsbestand der STRABAG SE erstmals die 30-Milliarden-Euro-Marke und lag zum Jahresende bei € 31.374,55 Mio. – ein Plus von € 6,0 Mrd. bzw. 24 % gegenüber dem Vorjahr. Der Auftragsbestand konnte vor allem entlang der strategischen Wachstumsmärkte Mobilitäts-, Energie- und Wasserinfrastruktur sowie High-Tech-Bauten ausgebaut werden. Die größten Zuwächse wurden dabei im Vereinigten Königreich, in Deutschland und Tschechien erzielt. Australien trug mit rund € 800 Mio. zum Auftragsbestand bei.



Im Bereich Energie- und Wasserinfrastruktur sicherte sich STRABAG ein Wasserinfrastruktur-Großprojekt im Vereinigten Königreich. Zudem erhielt das Unternehmen den Zuschlag für weitere Aufträge im Stromtrassenbau sowie für den Bau der weltweit größten Flusswärmepumpe in Deutschland. In der Mobilitätsinfrastruktur wurden in den europäischen Kernmärkten Bahnbauaufträge von € 1,3 Mrd. entgegengenommen, in Deutschland wurde STRABAG mit wesentlichen Bauabschnitten des Jahrhundertprojekts Fehmarnsundquerung beauftragt. In Australien akquirierte das Unternehmen Großprojekte im Straßen- und Brückenbau. Auch das Portfolio an High-Tech-Bauten konnte STRABAG weiter ausbauen und sicherte sich ein Megaprojekt in der Halbleiterindustrie sowie den ersten Abschnitt des IPAI Campus für Künstliche Intelligenz in Deutschland.



EBIT-Marge

Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine EBIT-Marge von mindestens 6,5 % (2024: 6,1 %) erwartet, die damit deutlich über dem ursprünglich prognostizierten Wert liegt. Maßgeblich für diese Entwicklung sind unter anderem positive Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Geschäft sowie milde Witterungsverhältnisse gegen Jahresende in Deutschland.



Mitarbeiteranzahl

Im Geschäftsjahr 2025 waren im Durchschnitt 80.211 Mitarbeitende (FTE) beschäftigt, was einem Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung ist zum einen auf die Übernahme in Australien, zum anderen auf leistungsbedingte Personalaufstockungen – insbesondere in Polen, im Nahen Osten und in Tschechien – zurückzuführen. In der Region Americas ging die Zahl der Mitarbeitenden infolge der Abarbeitung von Großprojekten zurück.



Ausblick 2026

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2026 eine Leistungssteigerung auf rund € 22 Mrd. und geht in allen operativen Segmenten von einer höheren Leistung aus. Diese Prognose stützt sich auf den hohen Auftragsbestand und erwartete Beiträge aus den erfolgten Übernahmen.



Für 2026 wird eine EBIT-Marge in einer Bandbreite zwischen 5 % und 5,5 % erwartet.



Die Netto-Investitionen (Cashflow aus der Investitionstätigkeit) 2026 werden mit höchstens € 1.400 Mio. prognostiziert und spiegeln insbesondere den Erwerb von Baumaschinen sowie geplante Akquisitionen im Rahmen der Strategie 2030 wider.



Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 steht am 28.4.2026 um 7:00 Uhr (MESZ) unter www.strabag.com zur Veröffentlichung an.



Über STRABAG SE STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Wir schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir Bauwerke ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten – von der Konzeption über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das Facility Management bis hin zur Umnutzung oder zum Rückbau. Dabei übernehmen wir Verantwortung für Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an der Zukunft des Bauens und investieren in unsere derzeit mehr als 250 Innovationsprojekte und 400 Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das Engagement unserer rd. 89.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir jährlich eine Leistung von etwa € 20 Mrd.



Mit einem dichten Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten erweitern wir unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Gemeinsam, im Schulterschluss mit starken Partner:innen, verfolgen wir ein klares Ziel: klimaneutral und ressourcenschonend planen, bauen und betreiben.

