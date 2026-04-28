EQS-News: STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

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STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025



28.04.2026 / 06:55 CET/CEST

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STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

Konzernumsatz 2025 währungsbereinigt nahezu auf Vorjahresniveau trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds; starke Dynamik bei Systemverkäufen in Q4/2025

Margenprognose trotz niedrigerer Skaleneffekt erreicht; adjustierte EBIT-Marge 2025 bei 10,0% (2024: 13,0%)

Vielzahl bevorstehender Produkteinführungen markiert den Eintritt in eine neue Wachstumsphase

Positiver Wachstumsausblick für 2026 sowie Verabschiedung neuer Mehrjahresziele bis 2030

Dividendenvorschlag 2025 von 0,60 € je Aktie (2024: 0,60 € je Aktie)

Birkenfeld, 28. April 2026

Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 bekannt.

WESENTLICHE KENNZAHLEN 1

in T€ FY 2025 FY 2024 Veränderung Umsatzerlöse 250.863 257.624 -2,6%

(wb: -1,1%) Adj. EBITDA 40.645 49.214 -17,4% Adj. EBITDA-Marge (%) 16,2 19,1 -290 bp Adj. EBIT 25,166 33.459 -24,8% Adj. EBIT-Marge (%) 10,0 13,0 -300 bp Adj. Konzernergebnis 14.218 20.496 -30,6% Adj. Ergebnis je Aktie (€) 1,17 1,69 -30,8%

Adj. = adjustiert, bp = Basispunkte, wb = währungsbereinigt

1 Adjustierte Zahlen für 2025 wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen, Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, Wertberichtigungen von Vorräten sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) bereinigt.

„Im Geschäftsjahr 2025 ist es uns gelungen, den Umsatz in einem von geopolitischen Spannungen und volatiler Handelspolitik geprägten Marktumfeld nahezu stabil zu halten und unsere Ziele für die adjustierte EBIT-Marge durch konsequentes Kostenmanagement und die fortlaufende Optimierung interner Prozesse zu erreichen. Damit haben wir die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt. Dank unseres jungen Produktportfolios sowie zahlreicher bevorstehender Produkteinführungen sehen wir STRATEC am Beginn einer neuen Wachstumsphase und erwarten bereits ab 2026 eine Rückkehr auf einen langfristigen, nachhaltigen Wachstumspfad. Dies spiegelt sich in unseren heute veröffentlichten Zielsetzungen für den Zeitraum bis 2030 wider“, so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE.

GESCHÄFTSVERLAUF

Im Geschäftsjahr 2025 sah sich die STRATEC-Gruppe einem seit der Pandemie persistent anspruchsvollen Marktumfeld gegenüber. Eine anhaltend volatile globale Handelspolitik sowie zahlreiche geopolitische Krisen führten zu zusätzlicher Unsicherheit, die sich im Geschäftsjahr auf das Bestellverhalten der Kunden auswirkte und die Stabilität der Lieferketten belastete. Vor diesem Hintergrund konnte der Konzernumsatz 2025 mit einem währungsbereinigen Wachstum von -1,1% (nominal: -2,6%) auf 250,9 Mio. € (Vorjahr: 257,6 Mio. €) nahezu stabil gehalten werden. Der Umsatz mit Systemen konnte aufgrund einer starken Dynamik zum Jahresende (zweistellige Wachstumsrate im vierten Quartal 2025) währungsbereinigt um 6,3% (nominal: +4,9%) auf 86,7 Mio. € (Vorjahr: 82,7 Mio. €) gesteigert werden. Hierbei war insbesondere eine starke Nachfrage im Bereich der Immunoassay-Systeme sowie eine fortgesetzte Stabilisierung der Nachfrage bei molekulardiagnostischen Gerätelinien zu beobachten. Demgegenüber ging der Umsatz mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien währungsbereinigt um 4,5% (nominal: -6,2%) auf 103,6 Mio. € zurück, bedingt durch ein volatiles Bestellverhalten im Zusammenhang mit wechselhaften globalen Handelsbeschränkungen, kundenseitiger Logistikoptimierungen sowie Umsatzrückgängen bei flüssigen Verbrauchsmaterialien (Basis-Chemikalien für Analysen) im Bereich Hämatologie der Marke Diatron. Die Umsätze im Bereich Entwicklungs- und Dienstleistungen reduzierten sich erwartungsgemäß, insbesondere vor dem Hintergrund einer starken Vorjahresvergleichsbasis, währungsbereinigt um 5,6% (nominal: -6,8%) auf 58,9 Mio. €.

KONZERNUMSATZ NACH OPERATIVEN BEREICHEN

in T€ FY 2025 FY 2024 Veränderung Veränderung

währungs-

bereinigt Systeme 86.727 82.671 +4,9% +6,3% Serviceteile und Verbrauchsmaterialien 103.560 110.429 -6,2% -4,5% Entwicklungs- und Dienstleistungen 58.932 63.228 -6,8% -5,6% Übrige 1.645 1.296 +26,9% +31,0% Konzernumsatz 250.863 257.624 -2,6% -1,1%

Das adjustierte EBIT reduzierte sich im Geschäftsjahr 2025 von 33,5 Mio. € auf 25,2 Mio. €. Entsprechend ging die adjustierte EBIT-Marge um 300 Basispunkte auf 10,0 % zurück (Vorjahr: 13,0 %). Damit wurde trotz deutlich niedrigerer Skaleneffekte das untere Ende des Anfang 2025 avisierten Margenkorridors erreicht. Der Rückgang der Profitabilität ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die im Vorjahr vereinnahmten Ergebnisbeiträge aus dem Bereichen Entwicklung, Lizenzen und Dienstleistungen – wie prognostiziert – im Geschäftsjahr 2025 nicht erneut in diesem Umfang realisiert werden konnten. Zusätzlich belasteten ein ungünstigerer Produktmix, gestiegene Inputkosten sowie negative Wechselkurseffekte die Margenentwicklung.

Das adjustierte Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2025 beläuft sich auf 14,2 Mio. € (Vorjahr: 20,5 Mio. €). Die hierin enthaltenen Finanzaufwendungen konnten von 5,9 Mio. € im Vorjahr auf 4,2 Mio. € im Geschäftsjahr 2025 reduziert werden. Hier machte sich eine über das Jahr verteilte geringere Inanspruchnahme sowie gesunkene Zinskosten für variabel verzinste Fremdkapitalbestandteile bemerkbar. Das adjustierte Ergebnis je Aktie (unverwässert) beträgt 1,17 € im Vergleich zu 1,69 € im Vorjahr.

Die Ertragszahlen für 2025 wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen, Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, Wertberichtigungen von Vorräten sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Die Wertminderungen für das Geschäftsjahr 2025 stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit einer verzögerten Markteinführung und einem gesunkenen Absatzpotenzial für eine Produktfamilie der Marke Diatron. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den in der Konzernergebnisrechnung ausgewiesenen Werten kann dem ebenfalls heute veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 entnommen werden.

FINANZPROGNOSE 2026

Auf Basis aktueller Bestellungen und Bestellprognosen seitens der Kunden ist für das Geschäftsjahr 2026 – getrieben durch eine weiterhin robuste Nachfrage im Bereich Immunoassay und Immunhämatologie sowie eine leichte Erholung im Bereich Molekulardiagnostik – mit deutlich steigenden Systemumsätzen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund erwartet STRATEC für das Geschäftsjahr 2026 auf währungsbereinigter Basis ein Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die daraus resultierenden Skaleneffekte werden voraussichtlich durch steigende Inputkosten, auch aufgrund geopolitischer Belastungen, teilweise bis vollumfänglich neutralisiert. Für die adjustierte EBIT-Marge im Jahr 2026 wird daher ein Wert auf dem Niveau des Vorjahres (2025: 10,0 %) erwartet. Auf Basis unterjähriger Bestellprognosen wird sich das Umsatzwachstum überwiegend im zweiten Halbjahr 2026 materialisieren, während im ersten Quartal – nicht zuletzt aufgrund des im Vorjahr realisierten hohen Volumens an Entwicklungsumsätzen – mit einem stark rückläufigen Umsatz und einer damit einhergehenden Profitabilitätsdelle zu rechnen ist.

Für das Geschäftsjahr 2026 sind zudem Investitionen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögenswerte von insgesamt 6,5 % bis 8,5 % des Umsatzes geplant (2025: 6,5 %).

WACHSTUMS- UND MARGENZIELE BIS 2030

Vor dem Hintergrund einer Vielzahl in den kommenden Jahren anstehender Produkteinführungen für neue und bestehende Partner sieht sich STRATEC am Beginn einer neuen Wachstumsphase. Im Zuge dessen hat das Unternehmen neue Mittelfristziele für Umsatzwachstum und Profitabilität im Zeitraum 2026 bis 2030 definiert.

Ausgehend vom Geschäftsjahr 2025 strebt STRATEC bis zum Jahr 2028 auf währungsbereinigter Basis ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 6,0% bis 8,0% an. Für den Zeitraum 2029 und 2030 soll sich die Wachstumsdynamik auf eine währungsbereinigte CAGR von 10,0% bis 12,0% erhöhen. Treiber dieser Entwicklung sind insbesondere mehrere Produkte in einer fortgeschrittenen Hochlaufphase sowie direkte und ununterbrochene Produktgenerationswechsel mit höheren Durchschnittspreisen. Zudem erwartet STRATEC kontinuierlich steigende Umsatzbeiträge aus neuen Produkteinführungen sowie eine leichte Erholung der Nachfrage nach Systemen, die in besonderem Maße pandemiebedingt beeinflusst wurde. Zusätzlich rechnet STRATEC mit einem dynamischen Wachstum im Geschäft mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien auf Basis einer weiter wachsenden installierten Systembasis.

Flankiert wird dieses Wachstum von einem weiterhin hohen Fokus auf Operational und Commercial Excellence: Mit gezielten Maßnahmen zur Optimierung von Preisgestaltung, Einkaufs-, Produktions- und Serviceprozessen soll die Profitabilität über den gesamten Zeitraum kontinuierlich gesteigert werden. Zudem sind gezielte Portfoliooptimierungen geplant. Die bereinigte EBIT-Marge soll vor diesem Hintergrund bis 2028 auf mindestens 13,0% und bis 2030 auf mindestens 15,0% steigen.

Die Planung und abgeleiteten Ziele für 2028 und 2030 berücksichtigen keine Verkäufe von Analysensysteme im Bereich der OEM-Kooperationen, für die die Konditionen von Liefervereinbarungen noch nicht final verhandelt wurden oder der Kunde noch keine Bestellung abgegeben hat.

PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG

Im Geschäftsjahr 2025 hat STRATEC gemeinsam mit seinen Partnern zahlreiche Entwicklungsprojekte planmäßig weiter vorangetrieben und zusätzliche Kooperationsvereinbarungen auf den Weg gebracht. STRATEC verzeichnete zudem eine wachsende Nachfrage nach Lifecycle-Transfers sowie nach Unternehmen wie STRATEC, die die vollständige Verantwortung für Design, Fertigung und Lieferung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg übernehmen. Treiber dieser Entwicklung sind kundenseitige Reorganisationsmaßnahmen, M&A-Aktivitäten, eine verstärkte Fokussierung auf bereits am Markt etablierte Produkte sowie veränderte Marktbedingungen und steigende Anforderungen in der Materialbeschaffung. Vor diesem Hintergrund konnte STRATEC beispielsweise eine Partnerschaft für ein am Markt etabliertes Hochdurchsatzsystem im Bereich der Molekulardiagnostik initiieren und die Kooperation im vierten Quartal 2025 weiter vorantreiben.

PERSONALENTWICKLUNG

Unter Berücksichtigung temporär beschäftigter Mitarbeitender sowie der Auszubildenden beschäftigte STRATEC zum 31. Dezember 2025 1.403 Mitarbeitende (Vorjahr: 1.450). Die im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunkene Zahl der Mitarbeitenden korreliert damit zur Geschäftsentwicklung.

DIVIDENDENVORSCHLAG

Vor dem Hintergrund positiver mittel- bis langfristiger Wachstumsperspektiven und im Einklang mit einer auf Kontinuität ausgerichteten Dividendenpolitik, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,60 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen (Vorjahr: 0,60 €).

GESCHÄFTSBERICHT 2025

Der Geschäftsbericht 2025 der STRATEC SE ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.stratec.com/finanzberichte veröffentlicht.

BEVORSTEHENDE TERMINE

Die Quartalsmitteilung Q1|2026 wird am 11. Mai 2026 veröffentlicht.

TELEFONKONFERENZ UND AUDIO WEBCAST

Anlässlich der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 findet heute, Dienstag, 28. April 2026, um 14:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz in englischer Sprache statt.

Die Zugangsdaten (Telefonnummer, Passwort + individuelle PIN) erhalten Sie nach kurzer Registrierung unter folgendem Link: www.stratec.com/registration

Die Telefonkonferenz kann zeitgleich auch als Audio Webcast unter www.stratec.com/audiowebcast20260428 (kurze Registrierung erforderlich) verfolgt werden. Bitte beachten Sie, dass per Audio Webcast keine Fragen gestellt werden können. Über diesen Link können Sie auch die Folienpräsentation verfolgen bzw. herunterladen.

ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE (www.stratec.com) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.

Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.

Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler, CFA | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com