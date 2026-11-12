STRATEC Aktie
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
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12.11.2026 06:55:03
EQS-News: STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2026
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EQS-News: STRATEC SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2026
Birkenfeld, 12. November 2026
Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M|2026 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2026 bis 30. September 2026 bekannt.
WESENTLICHE KENNZAHLEN 1
Adj. = adjustiert / bp = Basispunkte / wb = währungsbereinigt
1 Zahlen wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen, sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Zudem wurden negative, nicht zahlungswirksame Bewertungseffekte in Höhe von 44,1 Mio. € bereinigt, die aus den im Vorfeld des Verkaufs der Diatron-Gruppe durchgeführten Maßnahmen (Carve-out) resultierten. Die Unterzeichnung der Verkaufsvereinbarung erfolgte im vierten Quartal 2026.
„Unsere Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Profitabilität zeigten auch im dritten Quartal 2026 Wirkung. Vor diesem Hintergrund ist es uns gelungen, die Profitabilität im dritten Quartal trotz eines unter den Erwartungen liegenden Umsatzniveaus deutlich zu steigern. Der starke Jahresauftakt bei der Entwicklung des operativen Cashflows setzte sich ebenfalls weiter fort und bestätigt zusätzlich die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen. Bei den Serviceteilen liegt der Umsatz unterhalb unserer Erwartungen, die auf statistischen und historischen Parametern basieren sowie den Nutzungsgrad berücksichtigen. Hier werden im Zuge wechselnder Eigentümerstrukturen bei Kunden oft logistische Optimierungsmaßnahmen ergriffen. Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei lediglich um einen temporären Effekt handelt. Der genaue Zeitpunkt einer einsetzenden Erholung ist derzeit jedoch nur schwer vorhersehbar. Mit der kürzlich unterzeichneten Vereinbarung zum Verkauf der Diatron-Gruppe treiben wir zugleich die strategische Weiterentwicklung von STRATEC und die Fokussierung auf unser Kerngeschäft mit hochkomplexen Analysensystemen für High-End-Märkte weiter voran. Die Transaktion eröffnet dem veräußerten Geschäftsbereich unter dem Dach des neuen Eigners zusätzliche Marktchancen und bietet STRATEC Potenzial für eine zukünftige Zusammenarbeit. Zudem erwarten wir, dass die Transaktion unsere Profitabilität nachhaltig stärken wird. Dies steht insbesondere im Einklang mit unseren kürzlich aktualisierten Zielen für die fortgeführten Geschäftsbereiche im Geschäftsjahr 2026“, so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE.
GESCHÄFTSVERLAUF
Das adjustierte EBIT für die ersten neun Monate 2026 konnte von 12,8 Mio. € im Vorjahr auf 13,7 Mio. € gesteigert werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die adjustierte EBIT-Marge damit, insbesondere aufgrund einer gestiegenen Rohertragsmarge, um 100 Basispunkte auf 8,3% erhöht (9M/2025: 7,3%). Ursächlich hierfür waren insbesondere Maßnahmen zur Senkung der Personalaufwendungen, allgemeine Kostendisziplin, Produktmixeffekte sowie Effekte aus der Währungsumrechnung.
Das adjustierte Konzernergebnis für die ersten neun Monate 2026 beläuft sich auf 7,5 Mio.€ nach 7,1 Mio.€ im Vorjahr. Das adjustierte Ergebnis je Aktie beträgt 0,62€ (9M/2025: 0,58€).
Die positive Entwicklung des operativen Cashflows aus dem ersten Halbjahr setzte sich auch im dritten Quartal 2026 fort. Insgesamt konnte der operative Cashflow in den ersten neun Monaten 2026 dank eines fokussierten Working-Capital-Managements und des Abbaus von Forderungen nach dem starken Jahresendgeschäft 2025 deutlich von -1,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 39,4 Mio. € gesteigert werden.
Die Ertragszahlen für die ersten neun Monate 2026 wurden um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Zudem wurden negative, nicht zahlungswirksame Bewertungseffekte in Höhe von 44,1 Mio. € bereinigt, die aus den im Vorfeld des Verkaufs der Diatron-Gruppe durchgeführten Maßnahmen (Carve-out) resultierten. Die Unterzeichnung der Verkaufsvereinbarung mit einem indischen Investorenkonsortium erfolgte im vierten Quartal 2026. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den in der Konzernergebnisrechnung ausgewiesenen Werten kann der ebenfalls heute veröffentlichten Quartalsmitteilung 9M|2026 entnommen werden.
FINANZPROGNOSE 2026
STRATEC geht auf Basis aktualisierter Planungen davon aus, dass die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte für den fortgeführten Geschäftsbereich im Geschäftsjahr 2026 im Bereich von insgesamt 5,0% bis 7,0% des Umsatzes liegen werden.
PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNGEN
Darüber hinaus befinden sich STRATEC-Plattformen aus den Bereichen Immun- und Molekulardiagnostik bei mehreren potenziellen Kunden in fortgeschrittenen Evaluierungsphasen. Die seit mehreren Quartalen anhaltend hohe Nachfrage nach Lösungen, um den Lebenszyklus von am Markt etablierten Produkten signifikant zu verlängern, setzte sich auch im dritten Quartal 2026 fort. Treiber hierfür sind unter anderem die laufenden Veränderungen im regulatorischen Umfeld, beispielsweise die steigenden FDA-Anforderungen an die Cybersicherheit sowie veränderte Umweltauflagen im Zusammenhang mit der Materialkonformität.
STRATEC geht davon aus, dass diese Entwicklung langfristig zu einer Konsolidierung der Branche beitragen wird. Dank ihrer umfassenden Erfahrung im Lifecycle Management, ihrer regulatorischen Kompetenz und ihres breit gefächerten Portfolios an Cybersicherheitsleistungen verfügt STRATEC über eine gute Ausgangsposition, um diese Marktveränderungen aktiv zu begleiten und die daraus entstehenden Chancen zu nutzen.
PERSONALENTWICKLUNG
QUARTALSMITTEILUNG 9M|2026
TELEFONKONFERENZ UND AUDIO WEBCAST
Die Zugangsdaten (Telefonnummer, Passwort + individuelle PIN) erhalten Sie nach kurzer Registrierung unter folgendem Link: www.stratec.com/registration
Die Telefonkonferenz kann zeitgleich auch als Audio Webcast unter http://www.stratec.com/audiowebcast20261112 (kurze Registrierung erforderlich) verfolgt werden. Bitte beachten Sie, dass per Audio Webcast keine Fragen gestellt werden können. Über diesen Link können Sie auch die Folienpräsentation verfolgen bzw. herunterladen.
ÜBER STRATEC
Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.
Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
|75217 Birkenfeld
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7082 7916 0
|Fax:
|+49 (0)7082 7916 999
|E-Mail:
|info@stratec.com
|Internet:
|www.stratec.com
|ISIN:
|DE000STRA555
|WKN:
|STRA55
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900ZZJWANAFSPGV30
|EQS News ID:
|2433130
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2433130 12.11.2026 CET/CEST
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