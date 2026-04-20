EQS-News: Strategische Partnerschaft mit der Mitsubishi Chemical Corporation im Bereich Batterieanodenmaterialien

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Strategische Partnerschaft mit der Mitsubishi Chemical Corporation im Bereich Batterieanodenmaterialien



20.04.2026 / 10:35 CET/CEST

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20. April 2026

Strategische Partnerschaft mit der Mitsubishi Chemical Corporation im Bereich Batterieanodenmaterialien

EcoGraf Limited („EcoGraf“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung („MOU“) mit der Mitsubishi Chemical Corporation („MCC“), einem weltweit führenden Anbieter von Batterieanodenmaterialien, unterzeichnet hat.

Die Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen den Parteien in Bezug auf die Lieferung, Qualifizierung und potenzielle langfristige Vermarktung von natürlichem Flockengraphit, ungereinigtem sphärischem Graphit („SpG“) und gereinigtem SpG für MCCs Geschäftsbereich für Batterieanodenmaterialien.

Die Absichtserklärung ergänzt einen ersten Letter of Intent zwischen EcoGraf und MCC, im Rahmen dessen die Parteien umfangreiche technische Gespräche geführt und Produktmuster bewertet haben.

Vorbehaltlich der Ergebnisse der laufenden technischen Bewertung sieht die Absichtserklärung vor, dass MCC eine langfristige Produktverkaufsvereinbarung über 10.000 Tonnen pro Jahr an ungereinigtem und/oder gereinigtem sphärischem Graphit oder etwa 16.500 Tonnen pro Jahr an natürlichem Flockengraphit der Körnung –100 Mesh in Betracht ziehen wird.

Die Absichtserklärung stärkt EcoGrafs Strategie, ein vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien aufzubauen, einschließlich des Epanko-Graphitprojekts in Tansania, einer geplanten Anlage zur mechanischen Formgebung in Tansania zur Herstellung von ungereinigtem sphärischem Graphit sowie geplanter EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlagen1, darunter eine geplante Reinigungsanlage in Japan.

MCC ist Japans größter Chemiekonzern und ein weltweit führendes Unternehmen in verschiedenen chemischen Industriezweigen, darunter Petrochemie und Kohlenstoffprodukte, mit Produktionsstätten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist ein führender Lieferant von Anodenaktivmaterial (AAM) für Originalgerätehersteller (OEMs) und hat den Ausbau seiner Batterieanodenfabrik in Kagawa, Japan, angekündigt (siehe www.mcgc.com/english/).

Managing Director Andrew Spinks erklärte: „Wir freuen uns sehr, unsere fortgesetzte Zusammenarbeit mit der Mitsubishi Chemical Corporation offiziell zu machen. Die Absichtserklärung spiegelt die positive technische Zusammenarbeit zwischen unseren Teams wider und bietet einen strukturierten Weg, um Möglichkeiten für die Batterieanodenmaterialien von EcoGraf weiter zu evaluieren, während sie gleichzeitig unsere Strategie unterstützt, langfristige Beziehungen zu führenden Anoden- und Batterieherstellern aufzubauen.“





Das Unternehmen wird weitere Updates liefern, sobald nach den Vereinbarungen der Absichtserklärung die nächsten Schritte anstehen.

Nachweis:

Anm. 1: Siehe Meldung vom 13. August 2025 „HFfree bietet branchenführende niedrige Kosten und einen Kapitalwert von 282 Mio. US-Dollar (433 Mio. AUD) in Phase 1

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung beziehen sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier präsentiert oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden.

Produktionsziele

Das Unternehmen hat die Produktion der Stufe 1 von 73.000 Tonnen pro Jahr (tpa) für das Epanko-Graphitprojekt bewertet, und die daraus resultierenden Produktionsziele sowie prognostizierten Finanzinformationen basieren auf der aktualisierten bankfähigen Machbarkeitssstudie, die am 25. Februar 2026 veröffentlicht wurde. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen zugrunde liegen, sowie die prognostizierten Finanzinformationen aus den in der Mitteilung vom 25. Februar 2026 festgelegten Produktionszielen weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto -, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien .

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

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Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.