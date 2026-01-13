EQS-News: Strategisches Update zum Geschäftsjahr 2026

EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

– Die, (ISIN: NL0010872388 , WKN: A12AGY), ein Spezialist im Bereich dezentraler, klimaförderlicher Biomassekraftwerke, ist erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Durch die vollständige Platzierung der Wandelanleihe 2026/2029 in Höhe von EUR2,0Mio. wurde die finanzielle Basis gestärkt. Die Mittel fließen in laufende Projekte sowie in den Ausbau des Geschäfts mit Erdgas-Ersatz und treibhausarmer Energieerzeugung.Dem Markt für Erdgas-Ersatzlösungen und treibhausarmer Energieerzeugung in Europa wird eine gute Zukunft bescheinigt. Laut den Experten von MarketResearchFuture.com wird sich der Syngas-Markt bis 2035 nahezu auf 33,4 Mrd. USD verdoppeln und damit wesentlich stärker als die konventionelle Gasnachfrage zulegen. Von diesen positiven Rahmenbedingungen wird die Gesellschaft profitieren. Syngas verbindet Klimaschutz und Versorgungssicherheit.Aktuell begleitet A.H.T. Projekte in Polen, Österreich und Deutschland. Um nachhaltig vom industriellen Trend zur Dekarbonisierung zu profitieren, befindet sich A.H.T. in einem zentralen Transformationsprozess vom klassischen Anlagenbauer zum Betreiber eigener Energieanlagen und damit zu einem integrierten Energieversorger.Mit diesem „Contracting“ verlängert A.H.T. perspektivisch die Wertschöpfungskette und sichert sich wiederkehrende Umsätze und höhere Renditen. „Unser Geschäftsmodell ist noch lange nicht ausgereizt. Aktuell sprechen wir mit Partnern, mit denen wir in einem Joint-Venture die Anlagen betreiben wollen. Die neuen Möglichkeiten bieten unseren Aktionären einen klaren Mehrwert. Dies sollte sich mittelfristig auch im Aktienkurs widerspiegeln. Die Analysten von GBC bescheinigen unserer Aktie in ihrem aktuellen Update ein Kursziel von 8,50 Euro“, so CEO Gero Ferges.Während der Markt für Erdgas-Ersatzlösungen ein breites Spektrum an Technologie-Lösungen bietet, wird sich A.H.T. weiterhin auf die Synthesegaserzeugung durch den Einsatz erneuerbarer Biomasse konzentrieren. Diese Art der Gaserzeugung ermöglicht dezentrale Heißgas-, Wärme- und Stromversorgungskonzepte. Die A.H.T.-Doppelfeuer-Gaserzeuger (R116) können nicht nur verschiedene Holzarten, sondern auch weitere Ersatzstoffe wie Gärreste, Klärschlamm oder Gülle verarbeiten.A.H.T. hat in den letzten Jahren Technik und Prozesse standardisiert. Im Fokus steht dabei der R116, der für alle Anwendungen gleich ist. Durch den aktuellen Lagerbestand und die Standardisierung kann A.H.T. schnell auf Anfragen reagieren und Kosten senken.„Mit der vollplatzierten Wandelanleihe und den konsequenten operativen Maßnahmen ist A.H.T. strategisch und finanziell gut aufgestellt, die europäische Expansion für Erdgas-Ersatz und treibhausarme Energieerzeugung samt Contracting-Projekten weiter voranzutreiben“, fasst CEO Ferges den strategischen Ausblick zusammen.

